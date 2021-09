Responsabilidad compartida

Desde el Grupo Parlamentario de Morena, y en completa congruencia con mis ideales, rechazo categóricamente las críticas sin sustento en contra de la Guardia Nacional y del Ejército que, de manera insistente,

Lanza la oposición, quienes solo demuestran su añoranza por aquel México violento y represor. Desde esta trinchera, defenderemos a nuestras Fuerzas Armadas que cuentan con un amplio reconocimiento social.

Estas instituciones mantienen su alto grado de lealtad e institucionalidad, con un elevado reconocimiento social, virtudes de las que han dado evidencia clara asistiendo en tareas civiles como el apoyo a la ciudadanía en emergencias naturales y el combate al crimen organizado.

Estas están diseñadas para mantener la independencia, integridad, existencia y permanencia de México, de manera que conforman los pilares nacionales encaminados a la preservación de la seguridad nacional, y al cumplimiento de las aspiraciones y los objetivos nacionales. Lo anterior con la finalidad de proyectar a México como una potencia geopolítica. Las actividades de estas instituciones no se reducen a acciones bélicas —de hecho, nuestro país ha destacado por ser un Estado amistoso que construye puentes entre naciones— sino que, a su vez, son quienes impulsan a nuestro país hacia el mañana.

Asimismo, no hay que olvidar que la Guardia Nacional fue aprobada por todas las fuerzas políticas del Senado, por lo que resulta incongruente que ahora se lancen burlas y descalificaciones a esta institución que, por cierto, ha dado la cara por todas y todos en los momentos más difíciles.

El éxito de estas instituciones se traduce directamente en la confianza que las y los ciudadanos depositan sobre estas ellas. En lo que concierne al nivel nacional, la Marina cuenta con el 90.2% de confianza ciudadana, el Ejército el 87.4% y la Guardia Nacional el 82.7% —de acuerdo con cifras del INEGI—. En Morelos, de acuerdo con la misma fuente la confianza de la Marina se encuentra en el 90.2%, la del Ejército en el 87.8% y la de la Guardia Nacional en el 82.7%. Los números no mienten.

Por otro lado, hay que recordar también que la seguridad se construye desde los municipios. Los ataques que se hacen hacia nuestras Fuerzas Armadas desestiman por completo la responsabilidad que tienen los ejecutivos locales de hacer frente a la problemática. Existen fondos destinados específicamente para seguridad; no obstante, no se le da el uso adecuado. Asimismo, no se cuenta con estrategias efectivas para la prevención, atención y procesamiento de los delitos a nivel local.

El apoyo de la federación es importante, sí, más no quita de responsabilidad el trabajo que se debe hacer en los ayuntamientos. No se puede construir un escenario de seguridad y paz con esfuerzos incompletos. La responsabilidad de atender esta problemática debe ser compartida para alcanzar resultados.





Lucy Meza, senadora por Morelos

