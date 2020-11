"Reprobadas, todas las bancadas de la Cámara de Diputados federal"

Leyó usted bien distinguido lector, la ignorancia campea de la “a” a la “z” en los diferentes partidos representados en la Cámara de Diputados. Recientemente, hace unos días cometieron una pifia más.

Hablan de sancionar a padres, maestros y tutores que corrijan usando la violencia; la norma; la intención, hacerlo, merece el reconocimiento y felicitación; lo que no se puede admitir es que ignoren que las normas de Derecho Familiar que contiene el Código Civil Federal -que es el que ellos acaban de modificar- no tienen aplicación alguna en México; no hay algún Territorio Federal o algún Estado en donde se pueda aplicar, porque para empezar el Derecho Familiar es de orden público e interés social, y cada una de las 32 Entidades Federativas tiene sus propias normas; incluso hay ocho códigos familiares vigentes en el país desde 1983 a la fecha, y esos ocho Estados tienen 24 Códigos Civiles Locales que no contienen normas de Derecho Familiar; los otros, los 24 restantes tienen amalgamada en sus normas locales, las disposiciones de Derecho Familiar y las demás normas civiles que se refieren a los Actos Jurídicos; la Teoría de las Nulidades; los Derechos Reales; Derecho de las Obligaciones, Derecho de los Contratos; pero doy un ejemplo más, el país tiene; voy a tomar el caso del matrimonio, 32 procedimientos, requisitos, normas distintas para casarse; ¿por qué? Porque el matrimonio, igual que todas las instituciones de Derecho Familiar se rigen por las normas de cada Estado de la República; por ello resulta absurdo, que como dice la norma publicada en los diferentes medios, que todas las bancadas de la Cámara de Diputados aprobaron una reforma, para sancionar a padres, tutores, profesores o autoridades escolares que ejerzan cualquier clase de violencia contra menores de edad como forma de corrección que ponga en riesgo su integridad. Abundaron, porque además ellos no pueden modificar los códigos civiles locales y mucho menos los familiares, porque no tienen competencia los Diputados Federales porque son leyes locales, pero ellos dicen en el Código Civil Federal que esa facultad de corregir no implica cualquier acto que vulnere la integridad física o psíquica de niños, niñas y adolescentes. Reitero la reforma es muy importante ubicarla en el Código Civil Federal, es absurdo, porque de ahí no se puede aplicar en ningún Estado de la República; todo lo que viene de no decir agredir a un alumno es una infracción administrativa, todo lo que se expresó está bien, lo que no tiene sentido porque además no se puede aplicar es que la reforma del Código Civil Federal en esta materia se pretenda aplicar a todos los códigos civiles o familiares del país.

Además es bastante bien hecha, bien documentada la norma, lo que no se puede admitir es que del Código Civil Federal se pueda aplicar, por ejemplo, a la Ciudad de México, a Baja California o a Chihuahua. Lo que criticamos es que se insista y como dice el encabezado de esta nota, todas las bancadas reprobaron, lo que significa que no saben que el Derecho Familiar Federal no existe.





Profesor de Carrera, con 53 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.