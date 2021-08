Rendición de cuentas o hipotecar el futuro de Cuernavaca

Una de las maneras de enfrentar varios de los graves problemas que enfrentan los gobiernos locales es mediante la rendición de cuentas como lo establecen diversas leyes, ante problemas de agua, corrupción, inseguridad por masacres, desapariciones, secuestros, asesinatos, endeudamiento o la devastación sufrida por la pandemia de Covid19. Mediante estas leyes de rendición de cuentas y fiscalización se podrían prevenir y resolver estos problemas y no a esperar a hacer denuncias en contra de nuestros representantes políticos ya que se han ido. Existe una historia muy larga de denuncias en contra de decisiones que se tomaron sobre estos graves problemas que se viven localmente, pero que sorprendentemente nunca se resolvieron y más sorprendentemente se vuelven a presentar dejando a los ciudadanos con crisis más graves de agua, inseguridad y endeudamientos. Hoy en Cuernavaca varios ciudadanos muy molestos, pero con mucha necesidad exigen que no se les corte el servicio de agua porque literalmente no pueden vivir sin agua. Ahora lo hacen nuevamente, aunque ya lo han hecho históricamente desde hace varios gobiernos y no se ha resuelto, a pesar de que incluso se han denunciado desvíos de recursos encabezados por el propio director el organismo operador de agua y nunca supimos como se hizo justicia. La gente ya se cansó de las manifestaciones y tomó en sus propias manos la injusticia de no tener agua, tomando las instalaciones de SAPAC para vigilar mañana, tarde y noche, y evitar que les desconecten el switch y les corten el agua.

Otro de los problemas que quieren prevenir los alcaldes electos es la falta de recursos presupuestales que el gobierno les entregue a los municipios o que les hipotequen los recursos presupuestales futuros. En una reunión, en julio pasado, entre los alcaldes de Axochiapan, Tepalcingo, Jantetelco, Jonacatepec y Temoac, con el secretario de gobierno del Poder Ejecutivo estatal, le expresaron su preocupación sobre los montos presupuestales, la puntualidad de la entrega, “si se les seguirá castigando”, o si se hará un “nuevo diseño presupuestal que garantice la llega de más recursos a los municipios”. El secretario de gobierno estatal negó que hubiera municipios castigados y se comprometió a cumplir con las ministraciones prespuestarias puntualmente, que si hubo incumplimientos o impuntualidad se debió a que “fue un año difícil por la pandemia y el presupuesto no alcanzó para mucho”.

El alcalde electo de Cuernavaca también ha hecho declaraciones sobre el problema del agua y la deuda con CFE para lo que buscará alguna especie de condonación al SAPAC, pero el 24 de agosto expresó su preocupación a propósito de deudas que quiere contraer el alcalde saliente y comprometer hasta el 30% de las Participaciones presupuestales anuales de los próximos 15 años, si el Congreso Local autoriza la concesión del alumbrado público a una empresa privada. Es inexplicable como el Cabildo de Cuernavaca ha aprobado nuevamente esta propuesta ante el Congreso, casi los hace cómplices de decisiones tan dañiñas, cuando menos financieramiente, para Cuernavaca . (H. Rangel, El Regional, agosto 24, 2021), Este tipo de acciones sobre el alumbrado público tiene muy malos antecedentes en Cuernavaca y en otros municipios del país. Desde 2011 se fincó una deuda de 73 millones de pesos con la empresa Sofom Mifel por el arrendamiento financiero de instalación de alumbrado público de Cuernavaca (Sin Embargo, 2 de septiembre de 2012) y la siguiente administración ratificó una denuncia por el quebranto financiero por esto y por el desvío de recursos para refinanciar una deuda del Ayuntamiento por 300 millones de pesos. Esa administración municipal 2009-2012 en 40 días incrementó la deuda de Cuernavaca de 70 miilones de pesos a 670 millones. En Ciudad Juárez se ha recurrido a la instalación de sistemas de alumbrado público para desviar recursos. En base a una investigación y auditorías de la Contraloría Municipal se encontró que en un contrato de obra pública de 347 millones de pesos para la instalación de 30 mil luminarias y 1 500 equipos de “telegestión” hubo conceptos pagados y no instalados y sobreprecios por 92 millones de pesos. Por esta razón debemos debemos de pedir cuentas al actual alcalde saliente, al cabildo y al propio congreso e impedir que autorice este endeudamiento del municipio de Cuernavaca y se hipotequen una vez más las Participaciones federales con “acciones” para el alumbrado público que a la postre han resultado fraudulentas aquí y en otros municipios del país.