¿Reminiscencias evolutivas del Homo sapiens?

Se pueden aprender algunas cosas de evolución (EV) analizando ciertas conductas actuales del Homo sapiens (HS), porque es evidente que la EV también -por supuesto-ha actuado sobre nuestra especie.

¿Sabía Usted que los rasgos del HS no son porque sí? Muchos, de hecho, tienen (o tuvieron) una ventaja selectiva (VS); o sea, fueron útiles para la especie. Por ejemplo, el color rojo de la sangre humana tiene una VS ya que éste es muy llamativo; por lo tanto, cuando se tiene un accidente (antes y ahora), es una evidente alerta para hacer algo y rápido, ya sea éste o sus padres. Y los accidentes son muy frecuentes en la naturaleza; entones el color de la sangre sí tiene una VS crucial. De otra manera dicho individuo corre el grave peligro de desaparecer del planeta como tal.

¿Se han puesto a pensar que a la mayor parte de los HS no nos gusta hacer nuestras necesidades fisiológicas cerca de otros? Hay tres dos razones principales porque ocurre esto. La primera, tiene que ver con el hecho de que uno está muy vulnerable cuando está “haciendo del baño” baja su atención de posibles depredadores. La segunda es que frecuentemente existen heces fecales que contienen parásitos que pueden infectarse asimismo o a otros congéneres y uno (inconscientemente) prefiere hacerlo fuera de la cueva. Y la tercera, es el olor desagradable que nos produce repulsión, p. ej. Algo que está muy relacionado con lo anterior, tiene que ver con la comida. No nos gusta comer cuando alguien está muy cerca o parado enfrente de uno y nos mira insistentemente. Supongo que esto les ha ocurrido frecuentemente. Por lo tanto, también se está muy vulnerable cuando está llevando una de las actividades más importantes que es: comer.

El dolor es otra de las adaptaciones que tiene una VS de gran relevancia en el HS y que también se presentan especialmente en los animales, y particularmente en los mamíferos. El dolor también es una alerta de que algo anda mal en el cuerpo y, además, sirve para avisar. Sin dolor, no sabríamos de esto y quizá lo asumiríamos ya muy tarde. Lo mismo ocurre con el miedo, algo que a menudo podría ser visto como un “defecto”, pero que tiene gran importancia para advertir que algo puede ser peligroso y, por ende, bajar las posibilidades de sobrevivir de un individuo.

A menudo cuando se está muy enojado con alguien, uno enseña o expone sus colmillos; esto es un buen ejemplo que representa algo que ya, realmente, ya no tiene una VS en el HS. Esto lo digo porque en realidad no se asusta a nadie con esta acción de algún ser humano; sólo es eso, una reminiscencia del pasado, en felinos (y carnívoros), p.ej. Y usamos el término “reminiscencias” porque muchas de ellas quizá son sólo vestigios de lo que antes fue una adaptación, o sea son realmente VS del pasado, pero ya no lo son, convirtiéndose en un: anacronismo, término que Janzen y Martin (1982) publicaron en la revista Science y acuñaron en bilogía.

Por otro lado, muchas de estas adaptaciones, no son del ser humano -solamente- sino de los mamíferos, e incluso de los animales. Es decir, las adaptaciones “útiles” pueden heredarse y pasarse de grupos (filogenéticamente) a grupos; y pueden incluso evolucionar en ocasiones dos o más veces (de manera independiente) con diferente origen, lo que en biología se conoce como convergencia evolutiva. Las espinas en algunos grupos de plantas o el veneno en algunos animales son un buen ejemplo de lo anterior.

Por lo tanto, es importante finalizar que las adaptaciones, como muchas cosas de EV, tienen un: tiempo y espacio. En conclusión, muchos de los rasgos del HS y de la biodiversidad en general, están aquí porque han sido muy útiles en diferentes momentos en la historia evolutiva de las especies. Entonces lo que conocemos científicamente como EV no es esotérico, es real y comprobable; también lo son, muchos rasgos y actitudes de la vida, como lo es la ciencia en general.

Quien niegue esto, está condenado a ser sesgado y no fundamentar su propia vida y sus acciones de una forma inteligente y productiva.