En el caótico entorno político que vivimos en México, la lucha por el poder ha evolucionado hasta dividirse en dos bloques perfectamente identificados por todas y todos; en este contexto, el fuego cruzado se ha apoderado de la mayoría de los espacios informativos, en la antesala de las elecciones del próximo mes, en donde se juegan seis gubernaturas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, trabaja en lo que mejor sabe hacer, una campaña electoral.

Al conmemorar el Día del Trabajo, el Presidente realizó una gira que incluyó una visita a la refinería de Dos Bocas, una de las obras insignia de la presente administración, fue precisamente ante los trabajadores de la obra, cuando dijo “Habrá un relevo generacional, ya saben ustedes, los que juegan béisbol, tenemos como cinco pitcheres abridores, mujeres y hombres y como 10 cerradores, mujeres y hombres, todos tiran a más de 100 millas, pura recta (…)”, las palabras del mandatario fueron recibidas con júbilo, mencionando, en los comicios de 2024 el movimiento ganaría por paliza.

Ante la cercanía de la próxima contienda electoral, cabe reflexiones y cuestionamientos ¿en verdad Morena tiene el camino allanado? Analicemos recientes acontecimientos en algunos frentes.

Uno de los hechos mejor capitalizados por el ejecutivo y su partido fue la discusión y rechazo de la reforma eléctrica, debate de bajo nivel y una iniciativa muerta en su propia gestación; sin embargo representó apenas una pírrica victoria de la oposición, el festejo duró solo 24 horas, tiempo suficiente para una nueva arremetida presidencial envuelta en el “estandarte del nacionalismo” en favor del litio, la aparente defensa de intereses ubicados del otro lado del océano, funcionó como “boomerang” en contra de los opositores, a quienes como cereza de pastel les fue colocada la etiqueta de “traidores” y los antagonistas de Morena pasaron de “victoriosos” a vapuleados.

Es evidente que el pasado 17 de abril, la jornada en el Congreso trajo para la oposición un costo político, cuya magnitud podrá ser medida con precisión en los próximos comicios, el partido oficial lleva clara ventaja en dos entidades que forman parte de los últimos bastiones tricolores Hidalgo y Oaxaca, Quintana Roo también se podría contar desde hoy entre las victorias morenistas, la candidata hidalguense de la alianza PRI, PAN PRD, Carolina Viggiano, se ha desplomado separándose hasta 18 puntos de Julio Menchaca candidato de Morena, al parecer la sombra de Omar Fayad ha cobrado factura a la imagen de la aspirante a la gubernatura de Hidalgo. En las 3 entidades restantes la carrera se cierra, aunque parece ser Tamaulipas también se pintará de guinda, con lo cual Morena podría obtener cuatro o hasta cinco de las seis entidades en disputa.

La reforma electoral es otra iniciativa con pocas probabilidades de prosperar sin embargo es evidente que AMLO la pone en agenda con el fin de obtener el mismo capital político logrado con su antecesora eléctrica, sin embargo esto no ha sido percibido por la oposición, pues sigue recibiendo golpes sin reaccionar y mientras el titular del ejecutivo les abanica en la cara una amplia baraja de posibles alternativas a la sucesión presidencial, los partidos del bloque opuesto a la llamada 4T no atinan en poner un solo nombre en la mente del electorado no simpatizante del lopezobradorismo o de los indecisos.

Lo cierto es que las palabras de Andrés Manuel López Obrador refiriéndose al caballo de hacienda en el cual viaja su proyecto hacia el 2024, pudieran parecer soberbias para muchos analistas, pero son un golpe de realidad, la oposición duerme en sus laureles sin iniciar la construcción de un barco ni la designación de un capitán, quien lo dirija hacia las próximas elecciones federales, el presagio no es bueno para la derecha mexicana y el relevo generacional parece inminente.