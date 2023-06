Tercer strike

En los últimos años la comunidad científica en México ha sufrido una larga serie de errores, malentendidos, correcciones, desmentidos, desmentidos a los desmentidos y tergiversaciones de parte del Conacyt que le han provocado un estado permanente de confusión.

Por dar solo tres ejemplos, en los últimos doce meses el Conacyt, ahora con una H intermedia, se ha visto obligado a dar marcha atras a algunas de sus directivas emitidas para medio corregir errores de planeación y el enorme déficit presupuestario que arrastra.

La primera ocasión fue durante el proceso de evaluación del Sistema Nacional de Investigadores del año pasado cuando intentó reducir el gasto del programa a través de un sistema punitivo de puntajes que afectaría a una quinta parte de los participantes en la convocatoria. De manera ejemplar, los comités de evaluación se negaron a señalar quienes de los postulantes debieran ser castigados, lo que obligó al Consejo a dar marcha atrás.

La segunda ocasión fue a principios de este año cuando un grupo de integrantes del SNI recibió un oficio personalizado informándoles que por la crisis presupuestal del programa habían sido seleccionados para la cancelación unilateral del convenio de asignación de recursos asociada a su nombramiento.

En cuanto se hizo público el contenido de este documento las redes sociales del Consejo lo desmintieron argumentando que la verdadera razón de la cancelación era porque las personas afectadas tenían proceso legales pendientes contra el Sistema, pero no por razones presupuestales. No tardaron ni un día en desmentir el desmentido diciendo que tampoco era cierto que fuera por razones legales, quedando como imagen final una página en blanco cruzada por un sello rojo con la leyenda "Fake news", que significa noticia falsa en inglés. Menos de una semana después, el Consejo canceló los oficios y dió marcha atrás a su segundo embate.

La tercera ocasión fue la semana pasada cuando más de 300 estudiantes de primer ingreso a maestrías y doctorados en ciencias económico administrativas recibieron una comunicación personalizada donde se les negaba la beca solicitada al Consejo.

En esta ocasión no hubo negación ni desmentido, sino que intentaron desviar la responsabilidad a los coordinadores de más de una docena de posgrados porque según ellos no habían acreditado de manera convincente la pertinencia de los planes de estudio. Esto no es entendible por dos razones.

La primera porque desde hace dos años los posgrados ya no son consultados en ningún momento del proceso de asignación de beca y, la segunda, porque suena estadísticamente poco probable que de cientos de coordinadores solamente los de ciencias económico adminstrativas sean tan incompetentes como para no saber describir la pertinencia de sus programas.

Gracias a la movilización de los estudiantes rechazados se levantó una minuta en la que el Consejo se compromete a analizar cada caso para darles solución. Si los atienden, bien por los estudiantes que se defendieron, pero mal por el Consejo, porque sería la tercera vez que por un mal diseño tiene que dar marcha atrás a una directiva.

No quiero ser ominosa, pero recordemos que en el deporte favorito del presidente, un bateador que recibe tres strikes es ponchado.

PD. Esta columna no se publicará las próximas dos semanas, pero a partir del 17 de julio nos encontramos de nuevo con todo el entusiasmo.

