Una camisa de fuerza

La paridad de género es un criterio estipulado en la Ley para asegurar la participación igualitaria en la asignación de candidaturas. La primera medida instituida en nuestro país para alcanzar dicha paridad consistió en las cuotas electorales por razón de género que establecieron un límite de 70% de legisladores de un mismo género en 1996.

Para evitar simulaciones, se instituyó también un sistema de "listas cremallera" en el cual cada tercera candidatura tendría que ser de un género diferente al de las dos posiciones anteriores. Con esto se buscaba evitar que en las listas para diputaciones de mayoría relativa o plurinominales se asignaran los lugares con mayores probabilidades de éxito solamente a hombres.

Para 2008 la medida evolucionó a una general de paridad de género con la cual no solamente las listas para diputaciones plurinominales, sino todas las candidaturas, tendrían que integrarse con al menos el 40% de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.

El principio de paridad de género fue incorporado a la Constitución en el año 2014, obligando a los partidos políticos a postular paritariamente sus candidaturas para los Congresos federal y locales.

A partir de 2019 el principio de paridad de género se aplica también a las candidaturas a todos los puestos de elección popular en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos politicos, así como en la elección de representantes en los municipios con población indígena.

Estas medidas fueron construidas a lo largo de generaciones con la finalidad de combatir las inercias de un sistema político en el que cónclaves de hombres cerraban la puerta selectivamente a las mujeres con aspiraciones a puestos de poder.

Por su unicidad, la candidatura a la presidencia de la República está exenta de la aplicación de la regla de paridad de género, permitiendo que el mecanismo de inscripción generado por el Frente Amplio por México para la contienda en sus elecciones primarias fuese libre.

La experiencia nos demostró que una mujer puede dejar en el camino a una docena de hombres, todos identificados con el sistema de poder patriarcal, no solo de un partido, sino de tres, si se dan las condiciones adecuadas.

Uno de los compromisos del Frente es que este mecanismo se replique en los estados y municipios donde se llevarán a cabo elecciones el próximo año, pero existe una complicación de fondo. Por la legislación existente con respecto a la paridad de género, de las nueve candidaturas a gubernaturas cuatro serán de un género y cinco de otro. Eso significa que, de manera irremediable, las personas del genero opuesto al acordado por las cúpulas partidistas no podrán inscribirse para contender por una candidatura.

Las elecciones primarias resultaron ser una innovación social de gran valor para la consolidación de la democracia en nuestro país. Han despertado emoción y expectativa en lo que de otra forma se dibujaba como un proceso acartonado y aburrido.

El diseño original del principio de paridad de género no contempló que la asignación de candidaturas no transitara por los canales internos de los partidos por lo que, de no modificarse y con excepción de la candidatura a la presidencia, la misma legislación ocasionará que se le cierre la puerta a candidaturas disruptivas como la de Xóchitl Gálvez.

Si queremos seguir perfeccionando nuestro sistema electoral debemos actualizar la legislación de paridad de género para que considere la libre inscripción de contendientes en elecciones primarias. De no hacerlo, lo que se generó como una medida afirmativa indispensable para alcanzar la equidad, correría el riesgo de convertirse en una camisa de fuerza con sesgo de género.

