Un pase más de la aplanadora

Hace dos meses la Secretaría de Salud nos sorprendió con el anuncio de cancelación de 35 Normas Oficiales Mexicanas en materia de Salud. Estas normas regulan actualmente la atención médica en temas que van desde la lactancia materna, hipertensión y diabetes hasta la atención oportuna y tratamiento de varios tipos de cáncer.

No debe sorprendernos que las NOMs en materia de salud se revisen de manera constante y que sea frecuente su actualización con respecto a los avances científicos y tecnológicos. Sin embargo, la propuesta de cancelación masiva es otra cosa y nos afecta a todos, sobre todo en el contexto del austericidio del sector que, de acuerdo al colectivo Cero Desabasto, ha provocado que solamente el año pasado no se surtieran más de 15 millones de recetas, siendo particularmente grave el desabasto de medicamentos psiquiátricos.

La cancelación de las normas libera a los médicos, del sector público pero también del privado, de la obligación de atender los diferentes padecimientos conforme a un procedimiento que resulta en la prescripción obligatoria de ciertos tratamientos y medicamentos.

No quisiera pensar mal, pero el razonamiento es directo: sin normas no hay tratamientos, sin tratamientos no hay recetas, sin recetas no hay evidencia del desabasto de medicamentos.

A principios de agosto una Jueza Federal emitió una suspensión temporal sobre el proceso de cancelación de las normas que posteriormente retiró, liberándoles el camino. Dada la importancia del tema es de interés público saber quienes están detrás de esta acción.

El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública es un órgano colegiado multisectorial, el cual tiene por objeto proponer, elaborar, revisar, aprobar, modificar, cancelar, publicar, difundir y promover el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de manera enunciativa, mas no limitativa, en materia de salud pública, atención médica y asistencia social.

Lo preside el Subsecretario López-Gatell y participan, entre otros y hasta un total de 78 integrantes, el coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, los titulares de la Cofepris y Senasica, nueve Secretarías de Estado incluyendo Sedena, el IMSS y el ISSSTE, tres instituciones de educación superior, cuatro institutos de investigación incluyendo al Conacyt con H, dos organismos internacionales, siete academias, nueve asociaciones civiles incluyendo la Cruz Roja y dos cámaras empresariales. La lista completa está disponible en el portal https://spps.gob.mx/ccnnsp/Miembros.

Este Comité se ha reunido ya para la presentación del expediente que llevaría, en una siguiente sesión, a ratificar la cancelación de las Normas. Les recuerdo para ampliar el escenario, que la desaparición del Seguro Popular dejó ya a 30 millones de personas de bajos recursos sin acceso a servicios de Salud.

La sesgada composicón del comité en el que hay dos funcionarios del gobierno por cada integrante con autonomía para la emision de posturas, hace pensar que se pasará una vez más la aplanadora morenista y que para el 7 de septiembre el gobierno habrá debilitado un pilar más del sector Salud en nuestro país.

Ya saben quién es el virus y no tengo que recordarles dónde encontrar la vacuna.

