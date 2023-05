Un final que no es el final, final

La Organización Mundial de la Salud anunció esta semana la terminación de la emergencia sanitaria global por COVID-19. Durante los tres años y cinco meses desde que el virus SARS-CoV-2 comenzó su dispersión entre los humanos la cuota de fallecimientos provocados directamente por la enfermedad ascendió a casi siete millones de personas en todo el mundo.

Este dato no es menor, sin embargo y lamentablemente, este está fuertemente subestimado por la falta de pruebas diagnósticas que permitieran identificar positivamente todos los fallecimientos, pero también porque no considera las muertes que ocurrieron de manera colateral por la saturación de los sistemas de salud.

Lo que nos deja como único dato duro para dimensionar la gravedad de la pandemia el exceso de muertes. Este dato se obtiene mediante la predicción del número de fallecimiento que ocurrirán en un periodo, por ejemplo un año, gracias al análisis del comportamiento en años anteriores y lo que reporta son las muertes en excedente sin considerar la causa.

Los datos para México se encuentran disponibles en el portal del Instituto Nacional de Salud Pública y nos dicen que el costo en muertes como consecuencia directa de COVID-19 fue de 505,746. Sin embargo, el número de muertes indirectas fue superior en 144,856 casos. Casi 650 mil muertes en exceso.

Los mexicanos nos agrupamos alrededor de 35 millones de hogares y suponiendo una distribución homogénea, los datos arrojan que en promedio una de cada 50 familias en nuestro país perdió un integrante de más en los últimos tres años. COVID-19 atacó con mayor frecuencia y severidad a los hombres mexicanos entre 40 y 55 años, en muchos jefes de familia, ocasionando que alrededor de 250 mil menores de edad quedaran huérfanos.

De la misma manera que no se implementaron en nuestro país apoyos para amortiguar la pérdida de empleos durante el confinamiento, tampoco existe ninguna iniciativa del gobierno para apoyar a estas familias para que sus ingresos no disminuyan y los menores no pierdan oportunidades de educación y desarrollo.

Otra cosa que tampoco habrá este año son vacunas de nueva generación contra COVID-19. No olvidemos que el virus evolucionó tan rápido que las variantes derivadas de Omicron que se encuentran actualmente en circulación son sustancialmente diferentes de las de la primera ola por lo que las vacunas originales no sirven ya como refuerzo.

Aquí es importante hacer notar la pérdida de oportunidad del gobierno por no haber aprovechado la coyuntura financiando el desarrollo de vacunas mexicanas producidas en el país. Porque la vacuna Patria no es mexicana, es producto de una patente de la Escuela de Medicina Icahn en Nueva York, y tampoco es útil contra Omicron, ya que se desarrolló sobre la variante original. Ni contamos tampoco con infraestructura industrial para la producción de vacunas en el orden de centenas de millones. Todo eso se dejó de hacer.

El fin de la pandemia como emergencia sanitaria no significa que el virus no esté circulando todavía y como este año en México no habrá campaña de refuerzos, es posible que hacia final del 2023 volvamos a sufrir un incremento de casos, enfermos y fallecimientos, sobre todo entre las personas vulnerables.

