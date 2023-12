Políticas paliativas

No hay daño más profundo para una familia que la desaparición de uno de sus integrantes. Las madres buscadoras de nuestro país no solamente dedican su vida a esta ingrata labor, solas y sin apoyo de las instituciones, sino que lo pagan con su muerte violenta al exponer el entramado de intereses que subyace a este delito.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) integra 302,730 casos reportados entre 1962 y 2023, de los cuales más de 50 mil ocurrieron en los últimos cinco años. Para poner en perspectiva este dato, es necesario complementarlo con la información de casi dos mil fosas clandestinas localizadas en nuestro territorio, las cuales contienen los restos de decenas de miles de personas en espera de identificación.

Con la finalidad de atender la sentida demanda de miles de familias mexicanas de localizar a sus seres queridos, el gobierno implementó dos estrategias que en teoría deberían haber trabajado de manera conjunta. La primera de ellas fue la modernización del RNPDNO para transformarlo de una base de datos plana a una plataforma digital interoperable entre autoridades federales y estatales.

La versión pública del registro contiene, entre otros, el número de personas desaparecidas y no localizadas, el año y lugar –estado y municipio- de desaparición, el sexo y la edad de la persona desaparecida, así como la variable sobre el delito por el cual se está investigando la desaparición. Mientras los primeros campos tienen una cobertura de más del 90%, el último y que corresponde reportar a las físcalías o procuradurías estatales, se encuentra por debajo del 20%, evidencia de rezagos en las investigaciones.

Gracias a esta herramienta podemos saber que en México continúan desaparecidas 100 mil 373 personas, un tercio de todas las personas buscadas desde 1962. Los estados con más desapariciones son Jalisco, Tamaulipas y Estado de México con casi la mitad de los casos, seguidos por Nuevo León, Veracruz y Sinaloa. La entidad con menor número de desaparecidos es Campeche.

La segunda estrategia fue la construcción y equipamiento de 18 Centros Regionales de Identificación Humana consignados para la correcta identificación de restos de personas y en los cuales el gobierno de México ha gastado más de mil millones de pesos con el compromiso de que estuvieran operando para finales del 2023.

A tres años de su creación y de acuerdo al Movimiento por nuestros desaparecidos en México, el único de estos Centros que opera es el de Coahuila, el cual ha llevado a cabo la exigua cantidad de 65 identificaciones. Para el asentado en Morelos, el único servicio que se ofrece es la toma de muestras por lo que no se entiende que el gobierno del estado le haya asignado un edificio completo del Parque Científico y Tecnológico para esta labor desplazando otros proyectos realmente exitosos.

Para los familiares de los miles de desaparecidos en México no solo queda pendiente la justificación del multimillonario gasto asignado al mismo tiempo que se les retiraron los apoyos para las búsquedas, sino el asunto de fondo : ¿Porqué el gobierno no ha implementado una verdadera política preventiva con respecto a la desaparición de personas y en su lugar pretende sustituirla con una paliativa, que solo sirve para contar muertos? Muy parecida a la política sanitaria desplegada durante la pandemia por COVID-19, por lo que resulta de lo más pertinente recordar que los muertos no votan pero sus familiares sí.

Por cierto, ¿ya revisaron la vigencia de su credencial del INE? No dejen de hacerlo, la Nación los necesita.

