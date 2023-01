Reivindicando a Plutón | Las dos caras de la integridad científica. (I)

La ciencia es una construcción colectiva. Prácticamente ningún aporte relevante proviene de un individuo aislado. Al contrario, los grandes avances se logran cuando se ha acumulado suficiente conocimiento en una disciplina y se integra de una manera novedosa.

Es por eso que la cultura del científico tiene cómo piedra angular el reconocimiento a otros autores, lo que se realiza mediante las citas bibliográficas o referencias. La apropiación del trabajo de otra persona se considera una falta ética grave y es sancionada de diferentes maneras provocando en última instancia la expulsión del infractor de la comunidad científica por pérdida de credibilidad.

Actualmente es relativamente fácil detectar plagio en textos académicos gracias a la existencia de herramientas computacionales y las instituciones han generado lineamientos para que los revisores podamos reaccionar a la evidencia de apropiación indebida antes del otorgamiento de calificaciones o grados escolares.

Desafortunadamente, eso era más difícil antes, cuando no se presentaban textos digitales, pero por supuesto que no exime de consecuencias la práctica dolosa, sistemática y en complicidad que se evidenció públicamente con el reciente caso de la apropiación indebida de la tesis de licenciatura de la todavía magistrada de la Suprema Corte Yazmín Esquivel.

Este caso no es menor sino que se trata de un modus operandi liderado por una docente sin escrúpulos que aprovechó los resquicios del sistema en complicidad con otros docentes que validaban y, por supuesto, de los beneficiarios últimos, los estudiantes que no solamente aceptaron participar sino que posiblemente pagaron por ello.

En mi carrera he tenido la experiencia de conocer de diferentes casos de plagio. Desde alteraciones de currículos, la apropiación de textos o la fabricación de datos experimentales. En todos esos casos se corrigió previo a que tuviera consecuencias y se reaccionó hasta donde la normatividad de las instituciones lo permite.

Claramente, la identificación de plagio es un ejercicio permanente que debe realizarse con la mayor conciencia desde la academia, sin embargo, el perfeccionamiento de la inteligencia artificial nos abre un nuevo flanco de enorme complejidad.

Por un lado y como bien los indica la UNESCO en su texto “La inteligencia artificial en la educación”, la IA tiene la capacidad de ayudarnos a afrontar algunos de los mayores desafíos en el ámbito educativo. Sin embargo, este fenómeno no está exento de riesgos de tal forma que entre los principales proyectos de esta asociación se encuentra la elaboración de una guía ética para la utilización de la IA en la educación.

Mientras esto ocurre, el recientemente lanzado sitio ChatGPT está acelerando la discusión. ChatGPT es un sistema de IA entrenado con grandes cantidades de texto, en todos los idiomas, que está diseñado para realizar tareas con el lenguaje, ya sea traducciones o generación de textos.

Lo novedoso de este chat es que está diseñado para conversar, es decir, para responder preguntas o seguir instrucciones concretas con precisión, entregando respuestas completas, inclusive de varios párrafos. Yo lo utilicé hace unos días con la siguiente instrucción en español: Presenta el mecanismo de reacción de una enzima que oxide compuestos fenólicos utilizando peróxido de hidrógeno como donador de electrones. El resultado me dejó fría. El chat me enunció con detalle las características de este mecanismo de reacción, que resultó correcto químicamente, pero ¡que no existe!

El problema es todavía más profundo, pues no solamente se pueden fabricar textos por IA sino también imágenes, lo que afectará directamente a las ciencias experimentales. El reto ahora será validar que los materiales que se presenten en artículos, concursos, exámenes o tesis hayan sido generados realmente por el autor y no a través de IA.

Eso será un poco más fácil para quienes nos desempeñamos en un sistema construido sobre mentorías individualizadas pero los grupos convencionales, sobre todo de disciplinas sociales, tendrán que hacer los ajustes pertinentes pues el material tendrá la característica de ser original, lo que sea que eso signifique bajo estas circunstancias.

