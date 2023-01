Haciéndole caso a mi papá

Cuando entré a la Universidad le pedí a mi papá que me comprara un libro, la Bioquímica de Lehninger. Después de un buen rato llegó a casa con una copia nueva de la segunda edición, la más reciente en ese momento. Yo creo que le costó trabajo conseguirlo y que le salió caro porque a pesar de que fue el único libro que me compró en toda mi carrera, me lo recordaba con cierta frecuencia pidiéndome que le sacara provecho.

Felizmente para él, no solo terminé la carrera sino que me enrolé en un posgrado en investigación y tuve la suerte de incorporarme a la UNAM como académica donde recién cumplí 25 años de servicios. Desde entonces he tenido mucho otros libros, algunos de bioquímica incluyendo otras ediciones del Lehninger, pero la segunda edición siempre está en mi librero, a la mano.

Recientemente trajeron a mi atención el caso de una persona a quien, mediante un estudio genómico, le revelaron la presencia de mutaciones en una enzima en particular, la metilen-tetrahidrofolato-reductasa o MTHFR por sus siglas.

Inmediatamente tomé mi segunda edición del Lehninger y me puse a estudiar. Resulta que la MTHFR participa en el metabolismo del ácido fólico o folato, conocido también como vitamina B9, necesario para la correcta constitución de los tubos neurales durante el desarrollo embrionario.

El ciclo del folato se engarza con otro ciclo, el de la metionina. La operación combinada de estos dos ciclos resulta vital para el organismo ya que participa tanto en el metabolismo energético como en el de metilos, el grupo funcional orgánico más simple, constituido por un solo carbón asociado a tres nitrógenos.

Una de las principales funciones de los grupos metilos es servir como “decoración” del material de los cromosomas, una actividad conocida como metilación del ADN generando una capa adicional de codificación de la información heredada de nuestros padres y que es lo que estudia la epigenética.

La suma de la información genética heredada en nuestros cromosomas y la “decoración” de la misma resultan en quienes somos, en nuestra salud y en nuestras capacidades. Es por eso que cualquier afectación a la correcta operación del ciclo del folato repercutirá, de manera inevitable, en la salud de una persona y en su desarrollo subsecuente.

Aún más, la metilación dinámica del material genético de las neuronas es parte de nuestra capacidad de respuesta al medio ambiente. Las fallas en este proceso conllevan a afectaciones en la estructura de la red neuronal pero también a sus funciones lo cual percibimos como trastornos de la conducta.

Ahora sabemos que en algunos casos trastornos de la conducta que se identifican como déficit de atención infantil, así como algunos tipos de autismo, adicciones, depresión y esquizofrenia, están asociados a deficiencias en la operación del ciclo del folato como consecuencia de la presencia de variedades mutantes de la MTHFR.

Con toda esta información me pregunto: ¿cuántos casos que conocemos de niños hiperactivos, de jóvenes violentos o con problemas de adicciones o adultos con depresión no tendrán su origen en la genética de la MTHFR? No sé ustedes, pero a mí me parece que como país tendría todo el sentido dedicarle recursos a una investigación que arroje información sobre la prevalencia de mutaciones en MTHFR en la población mexicana, sobre todo en familias donde los casos con estas condiciones son recurrentes. Aún más si extrapolamos los estudios que indican que uno de cada cuatro latinos en Estados Unidos porta, al menos, una mutación en este gene.

Todo esto se lo explicaré a la persona que compartió su diagnóstico conmigo esperando darle una base más sólida entender su condición. No sé si era esto a lo que se refería mi papá con sacarle provecho al Lehninger, pero espero haberlo dejado satisfecho, donde quiera que se encuentre.

Por supuesto que no quiero dejar de mencionar que mientras existe este tipo de necesidades, la fracción de Morena en la Cámara de Diputados busca imponer una iniciativa de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación obsoleta, retrógrada, centralista y disfuncional, ante lo cual reitero mi más enérgica oposición.

