Democracia y libertad académica

Variedades de la Democracia (V-Dem) es un proyecto colaborativo de investigación construido a partir de los diagnósticos de más de tres mil expertos de todo el mundo con el objetivo de presentar lo más objetivamente posible el estado de la democracia por país y está disponible de forma gratuita en el sitio https://v-dem.net.

V-Dem usa métodos innovadores para agregar juicios de expertos y así producir estimados de conceptos clave. Se basan en expertos como fuentes de información porque muchas de las características de las democracias no son directamente observables. Por ejemplo, es fácil averiguar si una legislatura tiene o no facultades para investigar a un presidente. Sin embargo, no hay una forma directa de saber hasta qué punto lo realiza o no cuando es necesario sin un estudio detallado de cada caso.

Mediante modelos matemáticos propios, se construyen indicadores numéricos a partir de opiniones subjetivas, reduciendo desviaciones y fortaleciendo consensos, los cuales se asocian posteriormente en índices. Entre los índices disponibles para consulta se encuentran los índices maestros que son los de Democracia deliberativa, Democracia igualitaria, Democracia electoral, Democracia liberal y Democracia participativa.

Entre otros y por el interés de esta columna, mencionaremos también el índice de Libertad Académica, el cual monitorea el estado de la Integridad de campus, la Libertad de expresión académica y cultural, la Libertad de intercambio académico y diseminación del conocimiento, la Libertad de investigación y de cátedra, así como la Autonomía institucional.

Para México tenemos datos disponibles a partir de 1900, es decir, contamos con 120 años de datos que podemos comparar y analizar. Entre las observaciones que podemos compartir con ustedes, es que todos estos índices se encontraron en su valor mínimo entre 1900 y 1980 cuando comienzan a mejorar de forma constante hasta estabilizarse en el año 2000.

Entre 2018 y 2021 todos los índices maestros retroceden siendo el más afectado el de Democracia deliberativa que representa los procesos mediante los cuales se toman decisiones políticas y que regresa a valores previos a 1995, denotando un debilitamiento del razonamiento público enfocado en el bien común como el motivo principal de las decisiones políticas en cabildos, congresos locales y cámaras federales, una consecuencia del comportamiento de bloques mayoritarios impermeables a la deliberación.

En lo que respecta a la Libertad académica, el histórico nos presenta una dinámica de mejora paulatina con un incremento inicial en 1912, otro en 1929 coincidiendo con la creación de la Universidad Nacional Autónoma de México, y dos más recientes, en 1989 y 2001, cuando alcanza su valor máximo, el mismo que mantuvo establemente hasta 2018 retrocediendo por primera vez en la historia hasta alcanzar en 2021 el mismo valor en el que se encontraba en 1988.

El más afectado de sus subíndices es el de Integridad de campus que representa el deterioro del clima de seguridad de los espacios físico y virtuales de enseñanza universitaria por razones políticas y que pierde un 70% de su valor para 2021. El resto de los subíndices pierde entre 20 y 60% de su valor en el mismo tiempo.

A nivel global, la actualización 2022 del Índice de libertad académica nos indica que México no es el único país en presentar un deterioro significativo, sino que es un comportamiento extendido a toda América Latina y el Caribe, donde cae abruptamente en los últimos cinco años a valores previos a 1985, pero sí es, junto con Brasil y Nicaragua, uno de los países con peor desempeño.

La pérdida de libertades académicas reduce espacios para el libre desarrollo de la investigación y la docencia, coarta la libre expresión de los académicos y amenaza la autonomía universitaria.

Cualquier acción que deteriore la libertad académica mina la democracia, pero en el sentido contrario, el debilitamiento de la democracia vulnera las bases de la libertad académica. Es por eso que el día de ayer los académicos salimos a las calles junto con miles de ciudadanos a defender la democracia y lo seguiremos haciendo con base en datos, evidencias y razones desde los espacios que nos corresponden.

