De escamochas y cosas peores

La situación de los libros de texto gratuitos es mala y empeorando. En lo que se refiere a contenidos, comparto un ejemplo difundido por la experta en educación Alma Maldonado en su cuenta de twitter. En el libro de segundo grado se incluye una lámina explicativa sobre la suma y la resta donde se presentan tres fresas, un signo de más, tres fresas, un signo de menos, dos fresas y un signo de igual. Aquí el maestro tendría que guiar el razonamiento del pequeño de siete años de edad a que dibujara cuatro fresas como solución al problema. Si el mismo maestro logró transmitir que este acto vivencial puede expresarse con la ecuación matemática 3+3-2=4, nunca lo sabremos.

Pero eso no es lo grave, sino que el siguiente ejemplo presenta cuatro mangos, un signo x de multiplicación y OTROS DOS MANGOS. La verdad no tengo idea cómo resolver esto porque la multiplicación es una suma abreviada y la ecuación 4x2=8 es la expresión abreviada de 4+4=8, de la misma manera que 4x3=12 es la forma abreviada de 4+4+4=12 y 4x223=892 es lo mismo que sumar 223 veces el número cuatro, pero más rápido. Pongan aquí el ejemplo que gusten con la fruta de su elección y verán que tengo razón.

Este es solo un ejemplo de las múltiples deficiencias en los contenidos de matemáticas de los libros de texto gratuitos de primaria que han sido ampliamente explicadas por Renato Iturriaga y Luz de Teresa, expresidentes de la Sociedad Mexicana de Matemáticas.

Los nombres de quienes colaboraron en el diseño de los libros han sido clasificados como información de seguridad nacional y reservados por cinco años, lo mismo que los contratos para la impresión y distribución de los libros que, por cierto, se está llevando a cabo en desacato a una orden judicial.

A mí la verdad me genera desazón que un gobierno tome la decisión racional de evitar que sus niños aprendan matemáticas, ciencias, civismo, historia o geografía, y para entender el fondo del asunto me aboqué a leer de qué se trata la la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Lo que encontré es que el origen de la NEM es reactivo, que no busca proponer nada nuevo sino acabar con lo que existía antes que era la Reforma Educativa implementada en 2013. Lo que ofrecieron como un modelo de educación "profundamente humanista, científico y tecnológico" resultó ser una escamocha conceptual (de esas del quiosco del Jardín Juárez) con pequeños pedacitos de los mangos y fresas con los que ellos identifican integridad, equidad y excelencia suspendidos en un espeso jugo de ideología de los años setenta.

A todo esto hay que sumar las recientes diatribas del responsable del proceso de elaboración de los libros en la SEP, Marx Arriaga, contra las númerosas críticas al proceso y contenido de los mismos, lo que me ha provocado una jaqueca emocional. Felizmente esta semana mi estimado amigo Zeferino me hizo llegar el texto del ensayo "Educación y tolerancia" del filósofo español Fernando Savater que me hizo el efecto de una aspirina para el espíritu.

Para Savater el principal objeto de la educación es la construcción de ciudadanía y en ese proceso el estudiante acumulará conocimiento útil pero también desarrollará la tolerancia indispensable para la vida en sociedad. Nada más peligroso para la salud democrática de un país que un pueblo ignorante, incapaz de expresar demandas sociales de forma inteligible o que no pueda comprender las formuladas por otros. Este bloqueo colectivo conducirá a la pérdida de la capacidad de deliberación, a poder convencer a otros y estar dispuesto a que nos convenzan con argumentos, derivando finalmente en polarización social que la historia nos enseña es el caldo de cultivo de las dictaduras.

Lamentablemente, nuestros funcionarios no leen a Savater y los nuevos libros de texto gratuitos serán impuestos contra viento y marea el próximo ciclo escolar.

