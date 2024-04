Eclipses y política

Por las redes sociales estuvo circulando una foto con la imagen de Jacobo Zabludovsky –el abogado y periodista y mexicano que condujo durante 27 años el noticiario 24 horas de Televisa–,

transmitiendo el eclipse solar del 11 julio de 1991. En esa imagen hacen la pregunta: ¿Qué edad tenías cuando se dio esta noticia?

“Esto que estamos viendo no ocurrirá de nuevo, sino hasta el 8 de abril del 2024 para los habitantes de la República mexicana”, pronunció Zabludovsky con ese tono de siempre imperceptible emoción.

Creo que los que escucharon esas palabras aquella vez sintieron que era una fecha demasiado lejana, tal vez improbable de presenciar nuevamente. Demasiado tiempo para registrarlo en la mente. Pero aquí estamos.

En fin, para contestarme a la pregunta de la edad, en ese año yo tenía 30 y ese día del eclipse estuve danzando en el Zócalo, con el jefe máximo del Calpulli Cemanahuac Tlamachtilollan de aquella época, Miguel Ángel Kuauhkoatl. Los sahumerios, caracoles y teponaztles llenaban las conciencias con su olor y canto en medio del silencio humano al tiempo que el sol empezaba a esconderse detrás de la Tierra, confundiendo a los animales, por lo menos a las palomas que vi en el Zócalo ese día.

Jefes de diferentes pueblos de nuestro Continente se reunieron para este evento único. No sé si haya habido un reencuentro de esa magnitud, pero ese día, para mí, fue realmente estremecedor: Estar ahí, junto a Kuauhkoatl, vestida de blanco, con mi faja roja en la cintura –el calpilloni– y mi cinta roja en la frente –el Ixcualmecatl–, que Kuauhkoatl me permitió utilizar como elementos de protección para repeler toda negatividad que pudiera interferir con la energía, fue una experiencia única que ha quedado marcada en mi piel todos estos años, por toda la adrenalina que me subió hasta las nubes.

Cuando terminó este maravilloso espectáculo, los teponaztles y caracoles recomenzaron su emocionante canto a la vida cimbrando en los corazones, haciéndolos palpitar aceleradamente, con muchas lágrimas llenas de emoción. Lamentablemente, hay muy pocos registros de este acontecimiento, por eso es que dejo esta constancia.

Parece que fue ayer esa experiencia mágica e inolvidable con mi querido amigo q.e.p.d., quien había sido seleccionado para senador del partido verde. Con mucha reticencia, y después de haber pedido permiso a su congregación, aceptó el cargo. Estábamos muy orgullosos. Era la mejor manera de empezar a luchar por la conservación de la Tierra a través de la sabiduría de los pueblos indígenas. Pero pronto fue olímpicamente ignorado por el mismo partido, después de tanto esfuerzo. Era demasiado bueno para ser verdad. A él le hice la primera entrevista de mi vida. Yo misma pinté mi banderín del partido e imprimí la entrevista. ¡Cómo olvidarlo!

Hoy, treinta y tres años después –guau, ¡qué número cabalístico!– hemos presenciado otro eclipse y, como siempre, año tras año, sexenio tras sexenio, seguimos en la orfandad de instituciones gubernamentales que implanten de manera seria y responsable el cuidado del medio ambiente y el cuidado de la vida humana, pero sí sigue ese partido que ejerce un multimillonario presupuesto, hasta hoy sin resultados que lo justifiquen.

¡Hasta cuándo!