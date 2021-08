Regreso a las aulas bajo reserva

Si uno considera la imposición del regreso a clases presenciales en medio de la tercera ola de la pandemia y el incremento de 25% a la tarifa mínima del servicio de transporte colectivo, la molestia en grandes sectores de la sociedad debe ser mayúscula.

Es cierto que volver a las aulas es importante, pero también que la autoridad educativa se preocupó muy tarde por la rehabilitación y el acondicionamiento de los planteles para poder recibir a las comunidades escolares. Si bien el regreso es voluntario para los padres de familia, en el caso de los maestros se ha planteado como una obligación moral que les obliga, desde el poder, a mostrar “su compromiso con la educación”. Pero miles de maestros en el estado, y una proporción mayor de padres de familia, tienen justificadas reservas para el regreso a las aulas.

El Estado no ha invertido lo suficiente para volver a las escuelas sitios más seguros, aún hay escuelas sin agua o vandalizadas, los materiales para sanitizar los planteles son insuficientes y la apuesta de trasladar parte de ese gasto a los padres de familia parece tener un éxito apenas moderado. Así, los maestros volverán a los planteles con una extraña mezcla de alegría por ver a sus alumnos, y miedo a contagiarse o a que alguno de los menores a su cargo se contagie, y todo lo que eso conlleva.

El problema no es de compromiso con la educación, ése lo han demostrado la mayoría de los docentes durante toda la etapa del confinamiento. El magisterio ha recurrido a sus propios medios para capacitarse en el uso de plataformas, en la incorporación de recursos digitales a sus clases, y ha tratado de hacer su trabajo lo mejor que las circunstancias permiten. Cierto que los programas y planes de estudio, y la propia formación docente en el país no estaba diseñada para la aldea digital, pero también lo es que el esfuerzo de los maestros ha mejorado mucho la situación que se padecía hace meses.

En todo caso, el compromiso de los docentes que tienen reservas para el regreso a las aulas parece orientarse -y es obvio por la pandemia- primordialmente a la salud de la comunidad escolar y la propia. En este sentido, puede confiarse en que el magisterio hará todo lo posible para reducir el riesgo de contagios en su esfera. Si, como todos deseamos, los contagios no se presentan o se mantienen en mínimos niveles, el triunfo será de la comunidad escolar, docentes, padres de familia y alumnos que se enfrentan, como han hecho otras veces, a terribles condiciones para su ejercicio. En caso contrario, difícilmente podría culparse a la comunidad escolar. La mayor parte de ellas han advertido el riesgo de precipitar el reingreso a las aulas.

Habíamos escrito en este espacio hace unos días sobre el problema de que el gobierno estatal no parece dispuesto a escuchar. Cierto que oye a los grupos que advierten sobre los riesgos y el daño que provocan algunas de sus determinaciones, pero no actúa en consecuencia; no aprende de los argumentos que no provienen de sí mismo o del gobierno federal. Lo mismo en la vuelta a clases presenciales que en el aumento a la tarifa mínima del transporte, quienes se han quejado con argumentos racionales han sido ignorados como respuesta.







@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx