Regreso a clases presenciales en la UAEM

El lunes 18 de octubre inició el paulatino regreso a clases presenciales en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) después de más de un año y medio de clases virtuales derivado de la pandemia de la Covid-19.

Este hecho es significativo no solo para la comunidad universitaria sino también para la sociedad morelense porque se da un primer paso a un regreso inminente a las aulas de la máxima casa de estudios en la entidad, ya que el papel de la Universidad de Morelos es vital en el cabal cumplimiento del derecho a la educación superior, considerando que un pilar fundamental en el desarrollo de toda sociedad para así lograr su movilidad es precisamente la educación.

Como sabemos, la pandemia en la que aún estamos inmersos que es una paradoja de la globalización provocó que desde el 18 de marzo de 2020 se suspendieran las clases presenciales en la UAEM y se mudasen a modo virtual, generando en muchos casos problemas para dar continuidad a sus estudios los alumnos de escasos recursos y los que se encontraban en lugares alejados de donde hubiese una óptima señal de internet, en virtud de que las telecomunicaciones en México son muy inestables dejando mucho que desear el servicio que ofrecen las empresas del rubro en relación a las tarifas que cobran.

De tal forma, era necesario un regreso a las clases presenciales atendiendo todas las medidas sanitarias que garanticen que las escuelas y facultades cuenten con los materiales e insumos de sanidad, pues hay que tener presente que la UAEM es la institución con mayor cobertura estudiantil en la entidad federativa al contar a nivel superior con 65 programas de estudios de licenciaturas e ingenierías enfocadas a las ciencias, las humanidades y las artes.

Por lo tanto, la rectoría de la UAEM anunció que el regreso a clases presenciales sería del 30 por ciento de los alumnos del nivel superior, mientras que a nivel medio superior se continuaría con clases virtuales, confirmando así el compromiso de la universidad con la sociedad en ser el medio para que los morelenses puedan ejercer su derecho constitucional de acceder a una educación de nivel superior, tomando en cuenta que el papel de la universidad es formar profesionistas con un alto nivel académico y también con sentido humanista y social para coadyuvar con la sociedad a la que se deben.

Cabe mencionar que universidades de otras entidades federativas también están anunciando el regreso a clases presenciales como en Veracruz, Zacatecas o Ciudad de México, por lo que se están dando pasos importantes para atender a la educación superior en México pues a pesar de que las clases mediante plataformas virtuales fueron el oasis del árido sistema educativo mexicano, la efectividad en la transmisión de conocimientos no es la ideal.

Sin duda, la pandemia hizo más visibles las deficiencias estructurales no sólo en el sector salud sino también en el educativo pues muchos docentes eran ajenos a utilizar plataformas digitales para impartir clases en vista de que durante su formación era nulo este tema y que aún en las nuevas generaciones las asignaturas respectivas son escasas y optativas. Por lo tanto, el hecho del retorno a las clases presenciales no implica que las instituciones educativas así como las autoridades competentes hagan a un lado las herramientas digitales para atender las contingencias que se presenten en un futuro y que de acuerdo a un mundo globalizado donde los intereses económicos son los que predominan, es factible que se presenten más pandemias (ojalá y no se así).

