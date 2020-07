Lamentablemente, el nivel de riesgo por COVID-19 se mantiene alto. El semáforo epidemiológico no ha logrado llegar al color verde en ningún estado de la República, es decir que, dentro de otras cosas, el regreso a clases no se podrá hacer de manera presencial este otoño.

Lo anterior, debido a que la pandemia se mantiene más o menos en el mismo nivel; es importante que todas y todos pongamos de nuestra parte para sacar adelante a nuestro estado y a nuestro país. Como lo mencioné en la columna de la semana pasada, es importante que generemos una cadena de bienestar en la que cada eslabón se mantenga firme con su responsabilidad y, así, nos fortalezcamos como nación.

Ahora bien, sobre la situación educativa en el país es importante señalar algunas cosas. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la decisión de no regresar a actividades “normales” dentro de las aulas (hasta llegar al semáforo verde) se hizo pensando en la seguridad de todas las personas que se encuentran en las escuelas. En este momento, lo más importante es la salud de nuestras niñas y niños.

Por otro lado, en este momento, las escuelas deben planear —en coordinación con los órganos educativos— nuevos planes y programas que sean efectivos para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de México puedan acceder a la mejor educación de acuerdo con las condiciones. Desde métodos de enseñanza hasta las plataformas por las que se darán las clases, se debe tener todo preparado para que, posiblemente, una parte importante del próximo semestre o cuatrimestre se realice fuera del semáforo verde.

Asimismo, no hay que perder de vista que tomar clases a distancia es un privilegio que no todas las personas tienen, por ende, así como se debe planear el método de enseñanza a distancia, se deben pensar alternativas para que, quienes no tengan acceso a las tecnologías necesarias, puedan acceder a la educación; que es un derecho de todas y todos. En esta batalla, nadie debe quedarse atrás.

La educación es una de las herramientas con las que se combaten las desigualdades que existen en el país. También, es importante para romper con las diferentes cadenas de violencia que existen en México. Es importante que nos preparemos para cualquier escenario y que, así, nuestras niñas y niños tengan la educación que se merecen.

Buenas noticias

Al momento en que se redacta esta columna, existen tres potenciales vacunas contra el covid en la fase final de pruebas: la que desarrolla la compañía estadounidense Moderna, la que es una colaboración entre farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford y la producida por Cansino Biologics, compañía China.

Estas, si todo marcha bien, podrían estar listas para su distribución mundial entre los últimos meses de este año y los primeros del próximo. Si bien, la vacuna no eliminará la posibilidad de enfermarse, sí reducirá la ventana de complicaciones.

Hemos recorrido un largo camino durante estos últimos meses. Nos hemos enfrentado a un reto sin precedentes en la historia de la humanidad. A pesar de las dificultades, creo que es posible decir que la solidaridad y la responsabilidad de nosotros, las y los mexicanos, ha sido clave para estar donde estamos.

Jamás perdamos nuestro honorable valor de extender la mano —en este caso, desde la distancia— hacia quienes la necesitan. Jamás perdamos la fortaleza que nos da la unidad nacional. Jamás perdamos eso que, entre otras cosas, hace grande a nuestra nación. Que viva México, pero, sobre todo, ¡que vivan las y los mexicanos!





Senadora por Morelos

Redes sociales: @LuciaMezaGzm