Reforma eléctrica: un punto de vista ciudadano

La energía eléctrica llega a México a finales del siglo XIX; en 1879 se instaló una pequeña planta termo-eléctrica en una fábrica privada en León, Gto. Hoy día, 142 años después, el 99% de la población (128 millones de personas) tiene acceso a la electricidad. Para principios del siglo XX la industria eléctrica había crecido de manera regional, decenas de empresas generadoras alimentaban las principales ciudades del país en una especie de pequeños monopolios locales en manos extranjeras. En 1902 se funda la Mexican Light and Power (MLP).

Ya para 1937 nuestro país tenía 18 millones de habitantes, sin embargo solo 7 millones recibían el servicio de energía eléctrica (38%) proporcionada por tan solo tres empresas. Evidentemente la demanda estaba muy por debajo de la oferta. Esto se debe a que el mercado rentable para las empresas ya estaba cubierto y no les interesaba llevar el servicio a mercados con baja rentabilidad en las zonas rurales del país, lo que representaba el 67% de la población. Esto obedece a una natural lógica empresarial enfocada en las ganancias y no en el servicio social, no tendría porqué ser de otro modo.

Ante este escenario el presidente Cárdenas en 1937 formaliza la creación de la CFE con el objetivo de satisfacer la demanda de energía y llevarla a todas las poblaciones del país, sin importar su rentabilidad, privilegiando el beneficio social sobre la rentabilidad empresarial. La CFE empezó a construir plantas, a generar energía y a extender la red de distribución.

Para 1960 la población era de 34.9 millones de habitantes, pero sólo el 44% de la población tenía acceso a la electricidad. Un dato relevante: el 54% de la energía la generaba la CFE y el 46% las empresas privadas. Estas no habían crecido en la misma proporción (del 38% en 1937 al 46% en 1960), el negocio así era bueno y no les interesaba llegar a mercados rurales poco rentables. El 27 de septiembre el presidente Adolfo López Mateos decide nacionalizar la industria eléctrica modificando la Constitución para reservar a la Nación la generación, conducción y abastecimiento de electricidad. La Mexican Light and Power se convierte en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC), hasta 2011 cuando el presidente Felipe Calderón la extingue.

El monopolio estatal en materia eléctrica se mantiene hasta 1992 cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari modifica el art. 27 constitucional y da apertura a la iniciativa privada para la generación eléctrica.

La última reforma es de 2014 con Peña Nieto, en la cual se privilegia a la empresa privada sobre la CFE. Desde la visión de la 4T, se dice que la verdadera intención fue dar inicio del desmantelamiento de la empresa paraestatal.

Ahora el presidente López Obrador pretende modificar nuevamente la Constitución y limitar la producción privada a un máximo del 46% y devolver a la CFE el control del despacho de energía, entre muchos otros aspectos. Pretende regresar al estado el control de la electricidad y que el estado produzca hasta el 54% de la demanda nacional. Fíjate en el número 54, el mismo porcentaje que en 1960 despachaba la CFE. No se si sea casualidad o si obedezca a otras razones de carácter histórico y simbólicas, que sabemos que le gustan al presidente.

La industria eléctrica en México ha transitado de lo ciento por ciento privado en sus inicios, a la nacionalización y monopolio de estado en 1960 y de ahí a nuevamente la apertura a la iniciativa privada nacional y extranjera.

El presidente López Obrador argumenta que hay abusos de las empresas en detrimento de los intereses de la Nación. De ser cierto se debiera revisar.

A mí me parece que la industria eléctrica requiere de la inversión privada para generar energía eléctrica priorizando energías limpias, solar y eólica; pero también me parece que hay que revisar el esquema de participación y llegar a un equilibrio que beneficie al consumidor final que somos los usuarios. Si hay abusos que se corrijan, que no se pierda de vista que la electricidad es un servicio público de primera necesidad antes que un negocio privado.

El estado mexicano, desde mí punto de vista, debe tener el control y la regulación de la energía pensando en la transición energética, utilizando de manera sustentable y sostenible las fuentes de energía limpia que dispone la Nación.

El tema da para mucho, el espacio no da para más, el debate ahí está y hay que entrarle pensando en México. Esta es la visión de un ciudadano.