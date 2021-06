Redes sociales, y hasta luego

Siempre he pensado que las redes sociales (RS): Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Telegram, Messenger, y Twitter (por ejemplo) son un importante atributo de los seres humanos. Dentro de los beneficios, pudiera resaltar que cada uno de nosotros, voluntariamente, decide participar; por lo tanto, es decisión personal si se inscribe (o no), a ellas.

Los medios de comunicación de antes eran más pasivos que la diversidad que existe en la actualidad. Las RS son activos, por toda la interacción que se puede tener. Tal y como ocurre con lo que se suele comentar acerca del punto de vista de una publicación, un video o una nota. En principio, yo creo que todos estamos de acuerdo en que se ha incrementado sustancialmente la comunicación. Gracias a su fácil acceso, la información de lo qué pasa en el mundo, se ha democratizado y globalizado. Existe una gran dinámica social a gran escala; es decir, los mexicanos podemos estar conectados con europeos, chinos, africanos, australianos o cualquier humano que esté del otro lado del mundo. En un inicio, Facebook, por ejemplo, fue creado únicamente para universidades. Esto surgió debido a que las fraternidades suelen ser excluyentes, y en esta plataforma todos podrían ingresar y mantener cierta convivencia.

Por supuesto que -en términos generales- existe un gran intercambio de información, como lo representa la opción para nosotros los botánicos (sólo por poner un ejemplo), ya que es una forma interesante de aprender más del fascinante mundo de las plantas. Asimismo, también podemos enterarnos cómo va el entorno natural o la educación ambiental. Obviamente tomando en cuenta que hay de todo, como son las llamadas “fake news”, término tan famoso que el anterior presidente de USA se encargó de normalizar. Por supuesto, hay muchos comentarios que a veces mal informan, más que otra cosa.

Por otro lado, se ha visto que se puede alterar la conducta humana, por ejemplo: las personas se vuelven cada vez más obsesionadas por conseguir “likes” o seguidores, que le ayuden a incrementar su popularidad, y por lo tanto su autoestima. Entre más popular sea alguien, se puede convertir en un “influencer”. Esto puede ser bueno o malo, ya que los seguidores de estas personas podrían seguir sus ideales ya sean positivos o negativos. Por lo tanto, regularmente las RS funcionan acorde a las tendencias. Actualmente hay una problemática con la cultura de la cancelación (temporal o permanentemente) que -en términos generales- alguien decide cuándo convertirse en un “heater” porque no está de acuerdo con lo expresado. En algunos casos existe una gran brecha generacional, y en otras más estas generaciones se fusionaron. Pareciera que, en la actualidad, los “chavitos” nacen ya con un “chip” integrado para manejar la tecnología. Por otro lado, en cuestión de la escritura, en RS se hacen muchas abreviaciones, sin seguir -en su mayoría- las reglas gramaticales. Por si fuera poco, las RS también funcionan como un sitio de ventas en línea, siendo este quizás uno de los principales propósitos -actualmente- de los dueños de las RS.

Lo que también he observado es que hay miembros de la familia y de mis amigos que pasan (desde mi particular punto de vista) mucho más tiempo del que yo le dedicaría a este tipo de actividades. Quizás sea consecuencia de un cambio de actitud o un cambio generacional, pero creo que vale la pena dedicarle más a vivir la vida en lo real, que opinar mucho. Lo que expreso anteriormente sólo es un punto de vista muy personal ¿Quién soy yo para recomendar algo? especialmente en el tema de RS. Por supuesto que también he sido testigo de que algunas personas se consideran que lo saben todo, cuando en realidad lo que dicen no concuerda -necesariamente- con sus hechos. Pero, en fin, hay libertad en general en RS, y eso es muy bueno.

De manera “fortuita”, tuve la experiencia de incursionar en Facebook y no me arrepiento. Pero, afortunadamente para mi existen otras opciones con las cuales puedo estar en cierta comunicación, tales como “Gente de Ambiente” o “Trópico Seco” también de Facebook, entre otras. Personalmente no deseo dedicar mucho tiempo a este tipo de RS, pero las usaré -en algunos casos- mientras no me cancelen. Agradezco todas las muestras de aprecio que han tenido con su servidor; incluso, también algunas interacciones (pocas) de desacuerdo con mis puntos de vista.

Lo anterior lo escribí para mi Facebook. Quiero despedirme (al menos temporalmente) de esta importante RS, aunque no del todo. Estaré por un tiempo de “stalker” antes de salir permanentemente, por si alguien estaba con el pendiente. A lo mejor al rato decido reingresar a Facebook u otras RS… sólo Dios sabe.