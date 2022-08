Red de OSC's | Un apoyo jurídico para mujeres, ONG's y OSC's en Morelos

José Juan Conejo Pichardo

Como parte de la sociedad civil y sensible a la problemática social que México vive y en particular el estado de Morelos, se constituyó el día de ayer lunes 1ro de agosto el Consorcio Jurídico Integral, un negocio con fusión de asistencia social, el cual esta encaminado en una de sus áreas ( secciones de trabajo ) en brindar orientación y apoyo jurídico a los sectores más vulnerables de la sociedad morelense, ONG's y OSC's, beneficiado mediante su labor a los sectores menos favorecidos; tomando de ejemplo las grandes firmas de abogados que manejan una sección de ayuda social (probomo) en E.U.A. así este Consorcio adapta un programa parecido para brindar ayuda, además cuenta con áreas de trabajo que están dirigidas para dar servicios a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), Corporativos y público en general, el Consorcio tiene 4 especialidades: amparo, penal, familiar y civil, teniendo expertis en 3 áreas de interés legal actual que muy pocos abogados tienen: Responsabilidad Profesional Médica( negligencias medicas), Delitos Cibernéticos, Violencia y Equidad de Género.

Los delitos en nuestro país han crecido, la cifra de feminicidios diarios paso de un promedio de 9 a 10.5 y 11 deacuerdo con la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ) entre los años 2020 y 2021, en 2021 también se rompió el máximo histórico en delitos de violación, al acumular 21,188 denuncias que es un 28% más que en el año 2020; en Morelos la violencia de género,homicidios, fraudes, el incremento constante de la necesidad de un divorcio, el dar protección a los menores de edad, los despidos injustificados y el acoso laboral son por hacer mención de algunos de los delitos que día a día van más a la alza y que esto es cada vez más preocupante; el trabajo de las y los abogados debe ser para ayudar a nuestro estado frente a esta situación así lo expresó el día de ayer en entrevista Ana María Garduño Garcia, Lic.en Derecho, con dos maestrías,diversos diplomados, certificaciones y reconocimientos por su destacada labor y quien es la titular del Consorcio Jurídico Integral, cabe hacer mención que la Lic. Ana Ma.Garduño cuenta con una amplia experiencia laboral de 30 años en la función pública en la cual ocupó cargos de importancia como lo es estar al frente de diversas Direcciones Jurídicas en dependencias de Gobierno, fue Presidenta de la comisión de honor y justicia de la asociación de jueces del Estado de Morelos, es asesora en temas jurídicos y durante los ultimos 5 años tiene la incursión con gran éxito en la iniciativa privada litigando en su propio despacho y dando consultoría a bufetes de abogados y empresarios.

Hace mención la titular del Consorcio Juridico Integral que durante su trayectoria de abogada ha observado que existen 3 tipos de obstáculos para acceder a la justicia y se pueden dividirse en económico, social y político (o cultural), en lo económico se refiere en gran parte a lo costoso del litigio con un buen abogado que te lleve tú asunto, la capacidad económica de las partes, lo tardado del proceso, los gastos del mismo, es por ello que nosotros trabajaremos con convenios de colaboración con ONG's y OSC's para dar una solución y propuestas a esta situación, en lo social se refiere a la desconfianza de la competición y aplicación de justicia de parte de las autoridades, para evitar esto trabajamos con 3 organizaciones sociales de renombre, entre ellas una especializada en Derechos de la Mujer, niñas y niños, también estamos trabajando con autoridades para hacer convenios de colaboración, trabajaremos muy de la mano con medios de comunicación para hacer ruedas de prensa, comunicados y denuncias públicas de las autoridades que fomentan la corrupción, aplican la omisión, etc y actuar con litigios estratégicos si es necesario, en el tercero se refiere al desconocimiento de sus derechos como ciudadanos, por ello daremos asesorías y consultorías jurídicas. Nuestra estrategia social es aplicar el Derecho como una herramienta de cambio social y de acceso a la justicia para todos, con apego a nuestros ideales y al Código de ética que nos rige en nuestro consorcio.

La entrevistada hace una cordial invitación a las Organizaciones sociales y público en general en conocer los servicios jurídicos que ofrecen y realizar convenios de colaboración, la ubicación del Consorcio es calle Galeana 112, 2do piso, despacho n.4 en la Colonia las Palmas, en cuernavaca centro, a 2 cuadras antes de llegar a la glorieta del niño artillero, para mayor referencia se encuentra en la planta alta de una caja de ahorro y frente a un colegio,la entrada es en una puerta de reja color negro, Tel.7773412088, con una llamada estás más cerca a tu solución de tu conflicto legal, te tratamos como de la familia, bien sabemos lo importante que es para ti tener a alguien en quien confiar en los momentos difíciles,por ello estamos aquí, nos gusta aceptar retos en nuestro trabajo, resolverlos nos hace mejores.

Al realizar esta entrevista me doy cuenta de la importancia en las Organizaciones sociales de tener una área o dirección jurídica, ya que continuamente les llegan personas con situaciones legales y las Organizaciones trabajan programas de emprendimiento de negocios y en este punto empresarial hace falta un abogado para ver el tema de crear o revisar contratos, este Consorcio ofrece la representación legal a organizaciones de la sociedad civil ( colectivos sociales, agrupaciones diversas, A.C.,fundaciones, sindicatos,grupos de colonos y condominios, trabajadores, etc)con el objeto de fortalecer su infraestructura jurídica, darles una atención profesional, hacerlas crecer con mas servicios ( en este caso con temas legales para el público que atienden) y derivar sus ingresos para la mejor atención de sus beneficiarios, me explican que este es un modelo de Consorcio Jurídico con un importante espacio de convergencia de una serie de acciones a favor de las mujeres, donde la asesoría legal solo es el inicio de una cadena de necesidades, que las mujeres víctimas de violencia, en su mayoría, requieren a partir de la transgresión sufrida en la esfera de sus derechos humanos y requieren de la asistencia de profesional y está parte la cubre este consorcio jurídico con 4 abogadas con diversas especialidades y con conocimiento en Derechos Humanos, equidad de género, etc, es importante mencionar que cuentan con una área psicologíca( previa cita) virtual y presencial para dar una mejor atención al cliente, también cuentan con 2 abogados con capacitación en seguridad y temas electorales. Se brinda atención legal confidencial, amigable y muy profesional con una opción preferencial para mujeres que requieren ayuda en la solución de sus conflictos legales;

la atención a hombres se brinda en lo general, teniendo el cuidado que el resultado de la intervención no sea perjudicar directo a las mujeres, niñas y niños.

El trabajo para erradicar la violencia de género no termina, debemos trabajar por mejorar las condiciones de vida de las mujeres en nuestro país y la violencia de género es un cáncer que ataca a nuestra sociedad. Es fundamental que trabajemos para erradicarla, comentarios realizados por la Lic. Michelle Karol Ayala,

quién es parte del Consorcio y nos indica que el personal que labora y colabora en el Consorcio fue seleccionado previamente por sus actitudes, aptitudes, cualidades, trato con la gente, honestidad, responsabilidad, profesionalismo comprobado, disciplina y sus éxitos logrados, nos explica que en la operación de asuntos el Consorcio utilizan un esquema de trabajo que es un diferenciador en el concepto y modelo de los despachos jurídicos de alto nivel, el cual fue desarrollado por corporativos jurídicos de buen renombre y prestigio, dando altas probabilidades de triunfos en sus asuntos, este esquema fue estudiado y adaptado para su uso en nuestro Consorcio y además contamos con personal asociado, que son operadores Jurídicos, Asesores y Consultores en 5 áreas de práctica y 7 sub áreas, esto tiene por finalidad brindar los servicios para emprender negocios o hacerlos crecer, proteger y asegurar el patrimonio de los clientes y su familia, de brindar un servicio integral jurídico y responder a las necesidades de más personas ofreciendo un enfoque multidisciplinario, profesional y de experiencia cruzada que nos permite alcanzar los mejores beneficios para nuestros clientes; utilizamos de forma muy meticulosa y profesional Estrategias y Tácticas para nuestros asuntos, hacemos reuniones de trabajo para tratar cada asunto que llevemos, trabajamos en equipo, en unión,nuestros clientes siempre tienen conocimiento de su proceso, de como va su asunto, por ello nuestro eslogan es Estrategias y Tácticas Legales, Soluciones Reales.

Al entrar a las instalaciones se observa una oficina amplia, cómoda, funcional, ejecutiva, de buen nivel, con una ubicación estratégica para llegar a ella, tienen lugar para estacionar el auto, transita el transporte público en el lugar, dan servicio los 7 días de la semana las 24hrs .Sin duda un buen concepto de servicios en derecho, con una fusión social, con especialidades, con expertos en temas actuales de delitos, con una área de trabajo dirigida a las mujeres, OSC's y ONG's con un grupo multidisciplinario de profesionistas y en un sólo sitio.

