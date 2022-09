Tutram y Crea 43 en Morelos hacen la diferencia

José Juan Conejo Pichardo

Dos ONG's en el estado de Morelos inician trabajos y entran con fuerza ofreciendo asistencia social, filantropía, con nuevos proyectos y programas en beneficio de la sociedad en sus sectores vulnerables, donde hay diversas problemáticas ellas ofrecen distintas propuestas para su solución.

Crea 43 es un grupo de jóvenes entusiastas que realizan voluntariado para recolectar diversas donaciones, hacer eventos para brindar filantropía y asistencia social; este grupo se encuentra en CDMX y el Estado de Morelos, siendo sus representantes oficiales en nuestro estado Jorge Alberto Ledesma Bello y Nanci Miranda Reyna, ambos del municipio de Emiliano Zapata y quienes visitan en todo el estado a comunidades, empresarios y autoridades para pedir apoyos de donaciones en especie; su trabajo es disciplinado, honesto, responsable y profesional; crean planes y estrategias para lograr sus objetivos y metas, con ello brindan este valioso y loable trabajo de ayuda a quien más lo necesita, a aquellos que requieren de un medicamento, de ropa, de alimentos, etc; este par de jóvenes son un ejemplo a seguir, dan de su tiempo y dinero sin percibir pago alguno o lucrar con ello, así lo hemos comprobado en diversas ocasiones, recomendamos ampliamente a Crea 43 Delegación Morelos y los felicitamos por hacer coalición con una organización que también entra con ímpetu, fuerza y unión a Morelos, nos referimos a Transportes Unidos Transformando México ( TUTRAM, por sus siglas), la cual pertenece al grupo más grande de transportistas del Estado de México y de CDMX, a la Alianza del Autotransporte Autónomo de la República ( Conocida como Triple A). TUTRAM tiene como especialidad el área del transporte de pasajeros, flotilleros y carga en general, es muy reconocido y bien valorado su trabajo en esa área en esos estados por realizar mejoras considerables en el autotransporte, por hacer gestiones y representación gremial ante autoridades y sociedad en general, por brindar también apoyo al comerciante y a las personas más necesitadas, realizando justicia social, filantropía y colaboración con otras organizaciones como lo son grupo 300, Resistencia Ciudadana Pacífica, quienes manejan una representación muy importante de grupos de ciudadanos que buscan del servicio de apoyo y representación de ellos como organizaciones sociales; cabe hacer mención que el viernes 23 de este mes en el municipio de Cuautitlán realizaron su reunión mensual, donde se caracteriza la participación de grandes líderes sociales del ámbito del transporte, de comerciantes, empresarios, activistas sociales, representantes de ONG's y OSC's, donde se vive un ambiente de compañerismo, hermandad y profesionalismo, estas reuniones se caracterizan por ser de trabajo 100%, en ellas se presentan a los líderes propuestas para dar asistencia social; nos toco vivir en esta reunión esa etapa, donde quedamos sorprendidos, como periodista pude comprobar como se sumaron a apoyar a una gran atleta de alto rendimiento en Taekwondo, ella es Alexia Naomi Ramírez la cual recibió de parte de TUTRAM una beca de $11,300.00, cantidad que le seguirán dando de forma mensual para cubrir sus gastos y ella pueda participar de forma digna en un campeonato mundial que se aproxima, ya que las autoridades deportivas gastan en todo menos en ayudar a personas valiosas como está competidora, lástima que las autoridades del deporte se queden de brazos cruzados y no implementen ningún tipo de mecanismo; prueba de una buena voluntad de hacer un cambio, de ayudar al deporte y talentos es lo que realizaron en esta reunión para recaudar dinero de forma voluntaria para esta causa, ello es el reflejo de un buen liderazgo y de dirigentes de calidad, claro que hablamos del Dr. Axel García y del Lic. Ever del Villar, quienes están al frente de la organización ( triple AAA) y TUTRAM respectivamente.

Hacer coaliciones es lo actual, es hacer colaboración para crecer y fortalecer empresas, negocios y organizaciones sociales, hacer coaliciones es crear mecanismos para desarrollar mejoras de progreso, para alcanzar objetivos positivos, por ello TUTRAM Capítulo Morelos comienza a tener acercamiento a organizaciones y organismos de los diversos sectores sociales, buscando esos convenios de colaboración y coaliciones, ofreciendo un amplio catálogo de servicios hacia el transporte, empoderando de esta forma a los líderes transportistas ya existentes en nuestro estado, a aquellos que ya llevan tiempo posicionados en esta área; igual que en el edo de México y CDMX en Morelos por parte de esta organización se dan los servicios de filantropía a agremiados: líderes de colonias, presidentes y dirigentes de ONG's, OSC's, Organizaciones Sociales, culturales, deportivas, sindicatos y ciudadanos en general. TUTRAM Capítulo Morelos cuenta con una dirección Jurídica, con especialistas del transporte, con proyectos en ciencia, educación y tecnología en beneficio del transporte, el abanico de servicios que brinda es grande, dirigida a ti, líder.

TUTRAM ( Transportistas Unidos Transformando México) Capítulo Morelos comienza su recorrido en los municipios de Morelos, buscando a esos líderes que buscan proyectos y programas. TUTRAM Capítulo Morelos tiene por meta hacer réplica de los grandes triunfos y éxitos de sus homólogos en el edo.de México y CDMX, estados que son bastiones de TUTRAM, posiciones ganadas a base de trabajo digno, en colaboración con la iniciativa privada, autoridades y sociedad, teniendo una excelente posición dentro del activismo social, por su actuar, por estar en pie de lucha dentro de la Justicia Social, cumpliendo su palabra, entregando beneficios, sin llegar con las manos vacías pidiendo, llegan dando beneficios, llegan con las manos llenas de trabajo comprobado, llegan sumando, colaborando y dando esa representación verdadera y honesta.

