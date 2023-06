Se buscan colaboradores para el circo político

José Juan Conejo Pichardo

Estamos viviendo por parte de MORENA su proceso interno de sus aspirantes presidenciales, quienes estan realizando sus recorridos por el país en busqueda del voto. En el estado de Morelos vemos continuamente el acarreo de personas a reuniones por parte de los operadores políticos de las diversas corcholatas, así como la intervención de diversos funcionarios públicos que habían permanecido en letargo, encerrados en sus oficinas durante semanas, meses y años, y que ahora les da por salir a invitar al pueblo y a los líderes sociales de agrupaciones a eventos masivos y reuniones con desayunos, ejemplo de ello es el actual titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado, quien esta armando su circo político para brindarle el apoyo al "wero Mercado;"ahora resulta que le da por ser amable, cordial y recibir propuestas ciudadanas aunque no se compromete oficialmente a nada; recordemos que esta Secretaría había tenido sus puertas cerradas para el diálogo y concertación con los concesionarios de placas, cerrada para efectuar "mesas reales de trabajo" donde se incluyeran a los diversos liderazgos de las organizaciones de transportistas, de ONG's y OSC's del estado de Morelos con el objetivo de resolver las diversas problemáticas que afectan desde hace años al transporte público y de carga, a los empresarios, usuarios y ciudadania; este funcionario y otros más sin duda estan en la busqueda de un espacio para tener voz y pedir el respaldo a favor de su corcholata preferida y al mismo tiempo para pedir el apoyo para su suspirante a candidato a la gubernatura de nuestro estado.

Algunos funcionarios públicos y distintos operadores políticos estan en el trabajo de hacer circo, maroma y teatro político y buscan a líderes sociales y de organizaciones para que sean sus colaboradores en ello y les lleven espectadores; cabe hacer mención que hay algunos de estos líderes que practicamente se llegan a ofrecen de monitos cilindreros, los cuales bailarán al ritmo de música que les toquen, pidiendo por paga algún lugarcito de trabajo en alguna dependencia gubernamental o les den las atenciones como es la gestoría en las dependencias gubernamentales con la cual justificaran su trabajo con sus agremiados.

Se observan a líderes de barro apareciendo en diversos eventos con los operadores políticos de las corcholatas para venderles el cuento de que ellos son quiénes le pueden sumar votos, estos pseudo líderes presumen sus años de integrantes en organizaciones, aunque no mencionan que esos años los pasaron de a muertito, de fantasmas; ellos se convierten en los mejores cuenta cuentos y huele moles, es decir, estarán en toda reunión donde los operadores políticos den alimentos grátis y ya serán parte del elenco del circo político, los verás buscando un lugar en la foto grupal, peleando una entrevista de algún medio informativo chiquito; ¿conoces a alguien así?, yo creo que a más de una persona.

La Red de OSC's del Estado de Morelos te sugiere que si tu tema no es en este momento la política partidista, ni piensas brindar apoyo a algún candidato o candidata corcholata o algún aspirante a la gubernatura del estado de Morelos simplemente no pierdas tu tiempo en estos circos políticos, perdón pseudo reuniónes,digo reuniones de trabajo donde te invitan a engaños y cuentos por parte de algunos líderes, que te diran que ellos son muy cercanos con el o la candidata, que ya tienen convenios con alguna corcholata, que si apoyas al candidato por medio de él recibirás beneficios; recuerda que estos son tiempos de promesas falsas, de política de paja y donde sobresalen por debajo de las piedras los líderes de barro que aplauden como focas, que te invitan a reuniones donde no hay proyectos por escrito, reuniones donde no se toman de manera formal temas, que no hay firmas de acuerdos, eso y una reunión social es casi lo mismo, solo es un "circo político" donde fuiste espectador y que tratarán de reclutarte para ser parte de el.