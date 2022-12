ONG de Derechos Humanos cierra bien el año 2022

Margarita Dotor Almazán





Trabajar en comunidad con toda la complejidad de los problemas que presentan, suele llegar a ser amenazador, pues todos están interrelacionados, pero, ¿puede una sola persona o una sola Institución dar solución efectiva a eso?, la realidad nos ha demostrado que no, la solución está en el trabajo en conjunto. Es asombroso la verdadera fuerza que existe en los diferentes grupos, pues contamos con una diversidad de recursos, habilidades, formas de pensar y de solucionar un problema, además de la credibilidad que tiene la población por sus acciones.

Trabajando juntos no solo logramos nuestros objetivos, sino que además conocemos las necesidades de la comunidad de forma real, lo que ayudará a que tomemos decisiones certeras.

El trabajo que realizan las OSC´s genera una conexión al interior que permite optimizar su actividad y coordinar las mismas, siempre para mejorar de manera significativa la vida de las personas.

Para lograr esta conexión, es importante la confianza entre sus integrantes, teniendo en cuenta que esta relación nos permita llegar al objetivo planteado, que cada paso que se de en conjunto debe sentar las bases para el siguiente objetivo.

El MINISTERIO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (MIDH), ha logrado estando al frente la Psic. Margarita Dótor, a escasos meses de su gestión, la conformación al interior del MIDH de la COMISIÓN DE JOVENES, misma que está integrada por Jóvenes de entre 18 y 35 años, entusiastas, comprometidos y deseosos de aportar sus conocimientos a esta Asociación y en beneficio de la SOciedad, la integran los CC. ERICK UZZIEL SANCHEZ MORALES, ALEJANDRO VARGAS VIZZUETT, JULIAN URIOSTEGUI MENDOZA, NIZI VAZQUEZ, PAULINA JORDANA CERVANTES, quienes a su vez desempeñaran actividades acorde a las áreas de su expertis, buscando en todo momento que cada una de estas tenga impacto en la sociedad, y siempre promover y realizar acciones encaminadas al respeto de los Derechos Humanos, a través de la vinculación interinstitucional y la sociedad civil, esta comisión entró en vigor el 28 de Noviembre del año en curso, teniendo como Sede para la toma de protesta la Sala de Juicios Orales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra Máxima Casa de Estudios.

Por otro lado el pasado fin de semana el MIDH gracias a la vinculación que realizó Jordi Cervantes (colaborador del MIDH), y su programa VIAJANDO CON LA MUSICA, donde da apertura a los jóvenes talentos de Morelos, con la disquera MORELOS MUSIC, para poder entregar un reconocimiento por su 5to aniversario y la labor que realizan, cabe señalar que la entrega del Reconocimiento es con el objetivo de notar que la actividad que realizan tiene el objetivo de proteger, la creación de la música y lo que a su alrededor engloba, ésta se llevo a cabo el 1 de diciembre de 2022, en el Municipio de Xochitepec.

Y para cerrar el presente año, el día de hoy concluyó el Taller “PLANEA CON ESTRATEGIA, 6 PASOS PARA ALCANZAR TUS METAS”, impartido por la LRC. Karla Quintero Pérez, quien de manera altruista brindó un Taller de 36 horas a asociados del MIDH y público en general, que tenían por objetivo llevar al éxito la actividad empresarial a la que se dedicaban pero por alguna razón no lograban realizarlo, Karla nos brindó en cada sesión herramientas y estrategias para lograr alcanzar nuestras metas, un total de 25 participantes se vieron beneficiados, de manera gratuita, cabe señalar que gracias a las gestiones de la Presidenta del MIDH 2022-2023 (Psic.Margarita Dótor), se llevó a cabo en las instalaciones del Auditorio del SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, SECCION X, agradecemos enormemente a la MTRA. ROXANA MONTES PÉREZ, SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA, SECCION X, el apoyo incondicional y el compromiso que tiene en el tema de Derechos Humanos.

Uno de los desafíos que debemos de tener presentes es que a veces la gente apuesta más por el trabajo individual y el protagonismo que la cooperación, esto se debe a que nuestra visión es limitada y creemos que hacerlo solos, librar nuestras propias batallas en soledad, es mejor que la cooperación. Los resultados, lo hemos visto, son trabajos de bajo impacto, no acordes a las características de la comunidad, presupuestos fuera de la realidad, generando incredulidad, hastío y desmotivación en la comunidad. Además, el trabajo en equipo pone a prueba nuestras habilidades sociales, de comunicación y relación para el trabajo con los demás, generalmente no contamos con ellas o no están del todo desarrolladas y es ahí donde se pueden generar comunicación deficiente, difícil de comprender y sin posibilidad de negociación. Tema complejo estimado lector.

Para resumir, se pueden reducir y superar condiciones de aislamiento y mejorar las condiciones de vida de la gente si aprendemos a cooperar, crear buenas relaciones, generamos sinergia y trabajo colaborativo, si escuchamos y empatamos nuestros objetivos, si dejamos de lado las ideas de protagonismo, si realmente trabajamos en y por la Objetividad.

Los Derechos Humanos son elementos que nos brindan la oportunidad de trabajar en un conjunto, en un todo, los Derechos Humanos son esenciales en la vida de cualquier persona, pues fomenta el desarrollo de una forma amplia, de forma igualitaria y plena.

