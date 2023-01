Lo más relevante de la semana de las ONG's en Morelos

José Juan Conejo Pichardo





Diversas ONG's del estado de Morelos arrancaron el año con más fuerza e impulso para recuperar sus actividades, proyectos y programas que estuvieron frenados a causa de la pandemia, otras organizaciones siguen aletargadas, durmiendo, haciendo simulaciones o de plano ya tiraron la toalla; en la Red de OSC's del estado de Morelos que la integran más de noventa participantes entre Asociaciones Civiles, Fundaciones, colectivos sociales, activistas, sindicatos y grupos de diversos liderazgos; algunas organizaciónes en semanas pasadas comenzaron actividades que darán sin duda un gran beneficio a distintos sectores de la sociedad; te damos una lista resumida de sus actividades vigentes en las cuáles podrás participar.

Uka Nuiwame A.C. derechos humanos mujeres, niñas y niños, brinda el apoyo a un grupo cultural para realizar una película en nuestro estado, siendo un proyecto que fusiona el arte con la divulgación, denuncia y concientización hacia la sociedad, un proyecto encaminado hacia el área de los Derechos Humanos; en este caso en particular el proyecto tiene un enfoque dirigido a hacer un llamado a la no violencia hacia la mujer. La película lleva por nombre "Silenciada" y describe la omisión y corrupción de algunas autoridades y da muestra de la necesidad de la aplicación correcta de la justicia, cabe destacar que es un proyecto único en su tipo en Morelos, da hechos que pueden estar sucediendo en cualquier parte del país, no se dirige a un Estado o municipio en específico o a una autoridad en particular, cualquier semejanza es coincidencia; la Dra. Mayela Ruíz Madrazo Fundadora de la Asociación Civil Uka Nuiwame ( "mujer renaciente" en huichol) es una gran luchadora de los Derechos Humanos y por ello brinda el apoyo a este grupo de entusiastas morelenses en este proyecto al igual que la Alianza de Mujeres Líderes por Morelos que participa directamente brindando su gran colaboración. Esta abierta la participación colaborativa a la iniciativa privada, público en general y muy en especial a ONG's, OSC's y a grupos de mujeres que apoyen la difusión y proyectos de la no violencia a la mujer.

La Dra. Margarita Dottor Almazán titular de la Presidencia del Ministerio Internacional de Derechos Humanos en Morelos consiguió por medio de las herramientas de la gestion, cabildeo y convenios abrir la puerta y poner a la orden de las PYME's ( Pequeñas y Medianas Empresas), comercios fijos y semi fijos recursos económicos para impulso de negocios a una tasa super baja de interés que es del 1% mensual pagando de forma puntual, los préstamos son desde $10,000.00 m/n ( diez mil pesos) hasta $110,000.00 m/n ( ciento diez mil pesos), con requisitos sencillos, pueden participar tiendas de abarrotes, los negocios de venta de alimentos preparados: fondas, quienes venden gorditas, quesadillas, tamales, etc, tiendas de abarrotes, carnicerías, fruterías, tortillerías, farmacias, ferreterías, talleres de oficios: carpintería, talleres mecánicos, carpinterías, etc, quienes dan masajes, colocan uñas y muchos giros comerciales más, puede ser utilizado el crédito para compra de insumos, maquinaria, remodelación del espacio, herramientas y para otros productos. Hay garantía de la entrega del recurso cumpliendo en tiempo y forma con las reglas de operación del programa,válido en todo el estado de Morelos. El trabajo de Margarita Dottor en este programa es de gran importancia ya que quitó toda burocracia y facilita la obtención de estos recursos y pone para ello a un grupo profesional de proyectistas y de especialistas en finanzas. Los créditos son otorgados por el gobierno del estado y no tiene tintes políticos, partidistas o de apoyo a algún funcionario público, es un trabajo dirigido a apoyar a la reactivación económica.

Transportistas Unidos Transformando México ( "TUTRAM") pone a sus órdenes créditos para la adquisición de vehículos para servicio público y reparación mecánica, los préstamos van desde diez mil pesos hasta ciento diez mil pesos con un interés del 12% anual si se pagan las mensualidades en el tiempo establecido, es la tasa de interés del 1% al mes, los requisitos son sencillos y tienes hasta 3 años para pagar , así mismo ofrece la colocación de equipos de gas LP al mejor costo y con una amplia garantía en el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, en refacciones y en su mano de obra. Lo anterior es gracias a la coalición realizada por los dirigentes de está organización y convenios con otras OSC's, gobierno e iniciativa privada, explican sus dirigentes que estás actividades no tienen carga política, partidista o de brindarle un apoyo a alguna autoridad.

Alianza de Mujeres Líderes por Morelos da comienzo con su programa de Cultura de la Paz que tiene por objetivo promover una serie de valores, actitudes y comportamientos, que rechazan la violencia y previenen los conflictos.

En entrevista a su Dirigente y Fundadora Lic. Elizabeth Pérez Navarro nos indica que la cultura de paz reduce al mínimo la violencia o la erradica; aumenta los niveles de justicia y de respeto a los derechos humanos; fortalece la cohesión social y brinda soporte a la formación del capital social que sustentan la democracia, la seguridad y el buen desarrollo de la sociedad.

Están en puerta más proyectos y programas, daremos más información en las siguientes publicaciones.

Estas actividades son gracias a las coaliciones con otras organizaciones , gobierno del estado e iniciativa privada.

Para mayores informes de está publicación 777 4231 431 y 777 824 2907.

Lic. Yesenia Victoriano Valdez , Presidenta de la Red de OSC's Morelos, José Juan Conejo Pichardo, Vice Presidente.