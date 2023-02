Las Organizaciones del Transporte en Morelos

José Juan Conejo Pichardo





En nuestro estado existen diversas organizaciones de representación gremial en el ramo del transporte público y de carga; muchas de ellas dirigidas por líderes de barro, por agachones y otras más por dirigentes que venden una falsa imagen de liderazgo y que actúan a gritos y sobrerazos siendo pura llamarada de petate y que con su verborrea obtienen a grupos de fieles seguidores para sus agrupaciones donde los idolatran y les hacen reverencia.

Morelos lleva años en un atraso técnico y jurídico en el transporte público, básicamente sumergido en el olvido y con diversas problemáticas que las autoridades se hacen de la vista ciega y que únicamente en épocas electorales es cuando de este sector los aspirantes a cargos de elección popular se acuerdan de los taxistas, de los concesionarios, de los choferes de los colectivos, del transportista de carga y de sus organizaciones de representación gremial. El gremio del transporte público en nuestro estado es de los más estigmatizados por la ciudadanía y de los más castigados por las autoridades del transporte, mismas autoridades que tienen ya algunos años secuestrados y tirados boca abajo en el piso a los permisionarios, dándoles de patadas al estilo más gandalla del pandillerismo; la pregunta es ¿dónde están esas organizaciónes con sus líderes transportistas que en verdad generen proyectos y programas a beneficio de sus agremiados y de las familias de estos?, ¿dónde está la organización que hace iniciativas de ley, cabildeo social y asistencia jurídica, de peritaje, etc?; actualmente muchas de estas organizaciones con sus dirigentes únicamente se dedican a la gestoría vehícular, a buscar descuentos, se convierten en todologos, en hacer reuniones de café con funsionarios públicos y posibles candidatos políticos sin buscar algo real de productividad en esas reuniones, solo asisten a esas reuniones para llevarse falsas promesas, un desayuno y la foto con el candidato o funcionario público.

En Morelos se requiere de forma urgente un cambio en el actuar de los dirigentes del transporte y de sus organizaciónes, tienen que despertar y restructurarse, unirse y trabajar en equipo y no dejarse guiar por esos falsos líderes transportistas de barro que solo fanfarronean y quieren apantallar con autos último modelo, con sus falacias y quimeras, pero no ofrecen nada en concreto, profesional, funcional, real y que sea medible.

El trabajador del volante y consecionarios no deben dejarse engatuzar por las organizaciones y seguir una línea de apoyo en particular a precandidatos, no deben perder la memoria de aquellos funcionarios públicos que les tuvieron el pie en el cuello y que ahora comienzan con estrategias de pre campaña y buscan el voto, de aquellos que no te recibieron en el congreso del estado, que te mintieron, traicionaron, que te utilizaron y te dieron la espalda, hoy es el inicio de recordar todo ello y en las casillas de votación pegarles con tubo en la cabeza no votando por ellos, es el momento de surgir con nuevos proyectos, de hacer coaliciones entre organizaciones.

Hay mucho por hacer y pocos lo quieren hacer ya que las autoridades del transporte los tienen temblando de miedo, apretandoles el cuello, ya es el momento de hacer un cambio y en ese cambio la Organización Transportistas Unidos Transformando México ( TUTRAM ) comienza en Morelos realizar esas coaliciones con las organizaciones que verdaderamente tengan el compromiso de trabajar en beneficio del sector, de sus agremiados, de la sociedad y de nuestro estado; TUTRAM tiene por objetivo velar por los intereses de las organizaciones transportistas y de sus permisionarios, de los operadores de los vehículos, así como empoderar a esos liderazgos, dar propuestas, brindar un espacio físico de reunión, darles seguridad, crear proyectos y programas, iniciativas de ley.

TUTRAM es una OSC ( Organización de la Sociedad Civil ) nueva en Morelos y con amplia experiencia en el sector transportista, con diversos éxitos y triunfos logrados en el edo.de Méx y CDMX; la organización no maneja temas partidistas de ningún tipo y da cabida de pertenecer a ella a diversos sectores distintos al transporte, sus oficinas están ubicadas en Av. Manuel Ávila Camacho n10, col. la Pradera, en Cuernavaca. Inf. 777 8242906