La migraña, causante de pérdida escolar y laboral

Cinthya Vique Mendoza





El 12 de septiembre se celebra el Día Internacional de Acción contra la Migraña, para concienciar a la población sobre esta patología incapacitante que afecta a miles de personas en el mundo, caracterizado por dolores de cabeza y cefaleas.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se cataloga a la migraña entre una de las veinte enfermedades más incapacitantes en todo el mundo.

¿Qué es la migraña?

La migraña es una patología que puede ser hereditaria, caracterizada por un fuerte dolor pulsante o palpitante en uno de los lados de la cabeza, generalmente acompañado por náuseas y vómitos. Se presenta con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres.

La duración de la migraña puede variar desde unas horas hasta días, dependiendo de cada persona. Pueden repetirse con una frecuencia periódica aproximada de 15 días. Las migrañas pueden hacerse crónicas, por el abuso del uso de fármacos para tratarlas.

Las migrañas ocurren debido a que las células nerviosas del cerebro generan actividad eléctrica intensa, que afecta algunas funciones como la vista, el equilibrio, la coordinación muscular, la sensibilidad y el lenguaje.

El dolor de cabeza se produce debido al estímulo del quinto par craneal (nervio trigémino), liberando sustancias que ocasionan inflamación en los vasos sanguíneos cerebrales y las capas de tejido que cubren el cerebro (meninges).

Algunas de las causas que pueden desencadenar una migraña son las siguientes:

Cambios en los niveles hormonales, debido al uso de píldoras anticonceptivas o al ciclo menstrual en las mujeres.

Estrés y ansiedad.

Modificación de los patrones del sueño.

Ingesta de alcohol.

Sensibilidad a ruidos fuertes o luces brillantes.

No ingerir alguna de las comidas.

Sensibilidad a olores fuertes.

Consumo de tabaco.

Consumo de ciertos alimentos: productos lácteos, chocolate, productos que contengan glutamato monosódico (GMS), frutas cítricas, alimentos procesados, maní, nueces.

Los síntomas más característicos de la migraña son los siguientes, los cuales pueden comenzar a ocurrir en la pubertad:

Náuseas y vómitos.

Sensibilidad a la luz y al sonido.

Dolor punzante en un lado de la cabeza.

Alteraciones visuales, acompañados por destellos de luz o puntos ciegos.

Hormigueo en un lado de la cara, un brazo o una pierna.

¿La migraña tiene cura?

La migraña no tiene cura, pero es una patología controlable, mediante la utilización de fármacos prescritos por un médico, tales como analgésicos y betabloqueantes para aliviar el dolor de cabeza y disminuir la intensidad de la migraña.

Igualmente se recomienda la práctica de actividad física relajante como el yoga, ya que combina posturas físicas que estiran y fortalecen los músculos con la respiración profunda, la relajación y la meditación.

A escala mundial las cefaleas han sido subestimadas, sólo una minoría recibe un diagnóstico apropiado y formulado por un profesional sanitario. Se conocen mal y no reciben el tratamiento adecuado pero las migrañas son, según la OMS, una de las diez enfermedades más limitantes, convirtiéndose así en un trastorno de gran importancia para la salud pública puesto que es causante de discapacidad y morbilidad en la población. En esta afectación la cefalea es la enfermedad en sí misma, no es un dolor secundario a otra enfermedad, por lo que un diagnóstico efectivo y a tiempo hace a la diferencia en relación al tratamiento y a la realización de estudios innecesarios o reiterados.

Entre los desencadenantes de los ataques de cefaleas se pueden encontrar desajustes en la alimentación, el patrón de sueño, así como en algunos casos los anticonceptivos que tienen estrógenos pueden estar contraindicados.

En el ámbito clínico la principal barrera que tiene la migraña para ser diagnosticada y tratada es el desconocimiento del personal sanitario, mientras que la población en general a nivel mundial no las reconoce como un elemento grave por la característica de presentarse en episodios y por no ser una enfermedad ni mortal ni contagiosa. Se estima que la mitad de las personas que sufren de cefaleas se tratan a sí mismas, cuando esto mismo establece el principal riesgo de desarrollar una cefalea crónica discapacitante. Cuando una migraña se vuelve frecuente debe tratarse con fármacos preventivos moduladores del dolor a nivel cerebral y no con calmantes.