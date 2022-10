Inician en Morelos eventos con causa

José Juan Conejo Pichardo





El día sábado 15 de Octubre se dio inicio al primer evento con causa, resultado de la coalición que realizaron en días pasados organizaciónes sociales y empresariales por medio de la firma de un convenio de colaboración y donde una de sus cláusulas indican el desarrollo de eventos para la reactivación económica y recaudar fondos económicos y en especie para brindar asistencia social y filantropía en sectores sociales de Morelos que lo requieran; el evento se efectuo en el restaurante el camarón jarocho, ubicado en la Av. México número 21, en la colonia Lomas de Cortés, en Cuernavaca, donde se presentaron grupos musicales para dar un show versátil donde hubo desde rock en español de los años 80s y 90s, música norteña, de banda, etc, amenizado este evento por Dynamo show la Voz del recuerdo, Lobo de Alto Lucero, la banda de rock Paradigma, Jordi y Jordana Cervantes (viajando con la música), Analilia Samano y su constelación musical, poniendo un super ambiente en conjunto con el público para dar una experiencia inolvidable.

En este evento se contó con la presencia del actor mexicano Alfredo "Pelón" Solares, ya que lo recaudado fue para ayudar a este actor. Los géneros Comedia son muy recurrentes y uno de los actores que más domina esos géneros en el mundo del cine mexicano es Alfredo "Pelón" Solares, quien fue de las figuras que hicieron de los años 70s y 80s una verdadera fiesta cinematográfica con toda la picardía y sazón que nos caracteriza a los mexicanos; el talento de Alfredo "Pelón" Solares a la hora de interpretar, es buena y siempre llevo los papeles muy preparados y bien estudiados. Los directores con los que trabajado (Alfredo "Pelón" Solares) han agradecido en diferentes ocasiones en medios de comunicacion todo su esfuerzo que realizó ya que eso permitio que el rodaje de sus películas fuera más rápido y satisfactorio.

Las ONG's que participaron en la realización de este evento son: Transportistas Unidos Transformando México (TUTRAM) Capítulo Morelos, el Ministerio Internacional de Derechos Humanos, Alianza de Empresarios en Acción, Viajando Con la Música Turismo Morelos y la Fundación CENDA H.H.

El Presidente de Transportistas Unidos Transformando México, José Juan Conejo Pichardo acompañado de Clemente Jesus Sánchez Brambila ( Director de Transportes de TUTRAM Capítulo Morelos) pidieron en el evento el apoyo de sus agremiados y del Dr. Axel García y del Lic. Ever del Villar Dirigentes nacionales de la organización que representa en el estado de Morelos para apoyar este proyecto que se está emprendiendo y donde se realizará un tour para dar difusión al arte, cultura,gastronomia e historia de cada establecimiento donde se hagan estos eventos con causa.

En coordinación con Alfredo "Pelón" Solares, Jordi Cervantes González, Leticia Fernández ( Pdte. de la Fundación CENDA H.H ), TUTRAM y demás organizadores comenzarán a realizar diversos eventos como un programa y proyecto adjunto al que hacemos mención, con el objetivo de dar un espacio a nuevos comediantes, cantantes y grupos musicales, abriendo nuevos espacios para la recreación y esparcimiento social para jóvenes y adultos y que al mismo tiempo generen fondos ( eventos con causa ) para seguir ayudando a más personas. José Juan Conejo Pichardo quien ostenta tambien la Presidencia estatal del Ministerio Internacional de Derechos Humanos ( ya a unas semanas de dejar el cargo a Margarita Dottor Almazán ), mencionó que buscará una reunión con Daniel Martínez Castellanos, Director de los Periódicos el Sol de Cuernavaca y el Sol de Cuautla de la Organización Editorial Méxicana para que se retomen proyectos de cultura, arte y deportivos que se tenían ya en planes con el Director mencionado antes de que la pandemia comenzará y fueron frenados para dar cumplimiento a las recomendaciones de las autoridades de salud, ahora la actualidad da nuevamente una oportunidad a la sociedad para integrarse en actividades.

Leticia Fernández y Clemente Jesus Sanchez Brambila Dir.de Transportes de la Organización TUTRAM hacen una cordial invitación para participar, sumarse y multiplicar los beneficios que otorgan estos proyectos y otros más que se encuentran en los planes de las organizaciones participantes, pueden registrarse y hacer coalición grupos empresariales, colectivos sociales, OSC's, estudiantes, grupos de colonos, colegios, sindicatos y toda aquella persona u organización que comparta los mismos intereses de fortalecer y reactivar la economía, hacer unión y fuerza para hacer representación gremial, justicia social, gestiones y vinculaciones ante autoridades y seguir brindando el servicio de la asistencia social y la filantropía.

Un verdadero éxito fue este primer evento sin dar lugar a la duda, se observó un cupo lleno en el restaurante en un ambiente sano de fiesta, disfrutando de buena música, en compañía de personas agradables, donde invitados y público en general degustaron de alimentos y bebidas, bailaron y cantaron, una tarde de reunión que no se quería que se finalizará, el anfitrión en esta ocasión fue Rolando Maya quien en todo momento estuvo muy atento con el público y viendo que el personal de servicio del restaurante estuviera dando con calidad su trabajo.

¿Qué más viene?, esta programado para dos semas aproximadamente un evento de motociclismo extremo, la toma de protesta oficial de la estructura de la Organización Transportistas Unidos Transformando México ( TUTRAM ) Capítulo Morelos que está programada para el mes entrante, se promoverán tardeadas y cenas baile, se efecturan verdaderas mesas de trabajo con autoridades, eventos de Networking, se seguirán haciendo crecer más las coaliciones, se pondrán en marcha proyectos de emprendimiento comercial, académicos, deportivos, de ciencia y tecnología, se buscarán espacios para la detonación económica, tendremos participación directa en temas de justicia social.

Para mayores informes y registros para convenios y coaliciones con estas organizaciones. Tel.ofna 7776299035.

Para Inf.de esta columna Red de OSC's 7774231431

Existen Asociaciones Civiles y Fundaciones que crean eventos parecidos para recaudar fondos, sin embargo no cuentan con una logistica de este tipo para dar calidad y profesionalismo en sus eventos, ni en el manejo de los recursos materiales y económicos y tampoco cuentan con filtros para dar transparencia de las finanzas, así que la amplia experiencia en hacer espectáculos musicales, de teatro, deportivos, etc, que aporta Jordi Cervantes González y parte de los demás organizadores dan un plus y una garantía para tener exito en este tipo de proyectos.