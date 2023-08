Graduación en CETAEM y las ONG's

Por José Juan Conejo Pichardo

La creciente visibilidad de la sociedad civil organizada es cada vez de mayor peso a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC's ) y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's), en el ámbito educativo jugado un rol importante, haciendo el fortalecimiento y la participación en centros educativos proporcionando becas y programas de apoyo educativo para estudiantes de bajos recursos, construyendo escuelas y centros educativos en áreas rurales o desfavorecidas, ofreciendo capacitación y desarrollo profesional para maestros, distribuyendo material educativo, como libros, computadoras y suministros escolares, implementando programas de alfabetización y educación para adultos, promoviendo la igualdad de género en la educación, especialmente para niñas y mujeres. Estos son solo algunos ejemplos, pero las ONG trabajan en una amplia variedad de proyectos educativos en todo el mundo.

Algunos directivos de colegios dan reconocimiento a las ONG's, OSC's y activistas sociales haciéndolos invitados de honor en clausuras escolares y graduaciones ocupando un lugar de honor en presidium; así fue este lunes 30 de abril donde se efectuó la graduación de alumnos del Centro Estudios Técnicos, Administrativos y Empresariales (CETAEM) en sus instalaciones.

Se realizo una emotiva ceremonia de graduación de preparatoria, dando entrega de sus certificados de termino de estudios; en presidium se encontraban presentes el Lic. Irving Ortega Valois, Presidente y socio fundador de place2work, Alfonso Gerardo Rubio Estrada, Director de CETAEM Morelos, la Lic. Lety Ramos en representación del colegio IMES y madrina de graduación y el Dirigente Social José Juan Conejo Pichardo, Delegado en Morelos de la Asociación Civil en defensa de las mujeres, niñas y niños Uka Nuiwame y Vicepresidente Nacional de la Red de OSC's Morelos, quien dirigió unas palabras resaltando hacia el estudiantado que no olviden que no existe posibilidad de fracaso alguno si existe la determinación; que analicen cada día si lo que estan haciendo hoy te hacerca al lugar que quieres estar mañana; que no olviden tener claridad y enfoque en sus metas y objetivos, que no se distraigan ni se desvíen de ellas; les recordó que no es ser hombre sabio aquel que pose muchos conocimientos, si no aquel que los aplica, que pone acción con ellos.

Destacaron en esta generación las y los alumnos Jaqueline Peña Macías, Sarah Mitrani Moscatel, Alison Pérez García y José Antonio Guerrero Ortiz; quienes obtuvieron buenas calificaciones y presentáron una participación constante y de calidad en clases.

Despues de la graduación se realizo un desayuno donde convivieron alumnos, padres de familia, autoridades e invitados de honor.

Felicitaciones y éxitos futuros.