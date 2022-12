Galardones a la Educación en Morelos

Cinththya Vique Mendoza

El reconocimiento es un estímulo, distinción y en algunas ocasiones, posibilidad de desarrollo personal y profesional que es otorgado por las autoridades educativas correspondientes a los maestros y maestras que sobresalen por la excelente realización de su labor. Según la Ley General del Servicio para la Carrera de las Maestras y los Maestros un reconocimiento se realiza con el fin de valorar la función social que ejercen tanto las maestras y los maestros como el personal directivo o de supervisión.

El Ministerio internacional de derechos humanos Jurisdicción Morelos. Con su mesa directiva presidida por la Presidenta la Doctora Margarita Dottor, José Juan Conejo Pichardo, y demás personalidades se dieron cita en el Colegio VAM Virrey Antonio de Mendoza en este mes de diciembre para galardonar a personas que con su trayectoria han revolucionado la Educación en Morelos.

Primeramente se le entregó la presea a la Maestra Margarita Díaz Gómez quien cumplió 40 años de servicio.

Trayectoria: 1982, jefe del departamento de vinculación con el sector productivo en el CBTA No 102, de Cuajimalpa Guerrero, en 1984, jefa de Servicios Docentes en el CBTIS NO 82 de Taxco Guerrero, en 1985, jefa del departamento de Servicios Escolares y docente en el CBTIS NO 166 de Tejalpa Jiutepec Morelos en 1990, se le otorga el nombramiento de jefa de titulación a nivel estatal, atendiendo a 23 escuelas incorporadas a la DGETI y a 11 planteles oficiales CETIS Y CBTIS, en el 2010 se le otorga el nombramiento por parte de la DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA, INDUSTRIAL, supervisora para hacer las visitas de inspección y vigilancia así como la infraestructura de las Escuelas Incorporadas para otorgamiento de Rvoes, al mismo tiempo la supervisión para el retiro de Rvoes, (reconocimiento de validez oficial de estudios), en el 2012 se le otorga el nombramiento como titular de la Coordinación Estatales para presidir con voz y Voto los acuerdos tomados en las reuniones de titulares, para el otorgamiento de campos clínicos para los estudiantes de las carreras afines a la salud en las diferentes dependencias estatales es decir IMSS, ISSSTE, SEDENA, Así cómo los hospitales General de las regiones del estado, al mismo tiempo toda la gestión de carpetas clínicas con sus diferentes documentos para el otorgamiento de dictámenes de la opinión Técnica favorables (OTA )

Y también se le hizo un reconocimiento a la Lic. Georgina Cárdenas Martínez quien cumplió 30 años de servicio en el Colegio Virrey Antonio de Mendoza y su fundadora la Maestra Antonia Mendoza Martínez. Dejó muy en claro el pilar importante que es Ginita en la Educación, puesto que opera control escolar y es el nexo entre autoridades e Institución Educativa.

Sin duda el Ministerio internacional de Derechos humanos ha demostrado con hechos el trabajo que se ha venido realizando durante este 2022.