Red de OSC's Morelos / Fortaleciendo la Defensa de los Derechos Humanos

Por José Juan Conejo Pichardo

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) es un pilar fundamental en la protección de los derechos humanos, al cual México y otros Estados del continente están vinculados formalmente. Este sistema desempeña un papel crucial en la promoción y garantía del efectivo disfrute de los derechos humanos en las sociedades de América. Sin embargo, el conocimiento sobre este sistema entre estudiantes, académicos, litigantes y funcionarios públicos es limitado y, en muchos casos, superficial. Esta situación limita el potencial de aprovechamiento de este recurso tan valioso.

Las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) son vinculantes para varios países de la región, incluido México. Su relevancia radica en que estas decisiones ayudan a fortalecer el respeto por los derechos humanos de todos los habitantes del continente americano. Es fundamental comprender al SIDH como parte de un entramado global de protección de derechos, que también incluye el sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros sistemas regionales y nacionales. Solo a través de una sinergia efectiva entre estos sistemas, se pueden alcanzar avances significativos para la materialización de los derechos humanos en nuestras sociedades.

Como Licenciado en Derecho, desde hace tiempo he considerado esencial profundizar mi formación académica en el ámbito de los derechos humanos, especialmente a nivel internacional, siendo para mi un tema importante que he estado abordando con diversas capacitaciones profesionales y actualizadas enfocadas a ello. Esta especialización no solo me ha permitido conocer la historia, el mandato y la naturaleza del SIDH, sino también entender los requisitos procesales para acceder a él, los principales desarrollos jurisprudenciales, y las herramientas necesarias para la argumentación, motivación, análisis, interpretación y aplicación de los derechos humanos. Además, he logrado obtener una visión integral y especializada de los sistemas internacionales y nacionales, lo cual me ha dotado de la experiencia práctica necesaria para compartir este conocimiento con organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil (OSC) que forman parte de la Red de OSC's Morelos, de la Red Ciudadana Para La Transformación, así como con estudiantes de derecho que buscan utilizar efectivamente el SIDH.

Por estas razones, me he comprometido a impulsar esfuerzos desde el ámbito académico para promover la protección y vigencia de los derechos humanos, utilizando referencias sólidas sobre los avances logrados. Creo firmemente que la colaboración con estudiantes, activistas y organizaciones sin fines de lucro puede potenciar la defensa de los derechos fundamentales, generando un impacto positivo en nuestra sociedad.

Invito a mis colegas del derecho, especialmente a aquellos que comienzan su camino profesional, a profundizar sus conocimientos en los sistemas de protección de derechos humanos. La sociedad de Morelos y de toda América Latina necesita más profesionales comprometidos con una causa justa, que sepan aprovechar las herramientas del SIDH para fortalecer la defensa de los derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos y los estudiantes tienen un papel crucial en este esfuerzo; un papel que solo se podrá desempeñar con una formación sólida y un compromiso inquebrantable con la justicia.

Hoy más que nunca, es necesario que quienes creemos en la dignidad y la libertad de cada ser humano sumemos esfuerzos para construir un futuro donde los derechos de todas y todos sean respetados. ¡Formémonos, organicémonos y defendamos los derechos humanos juntos!