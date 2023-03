El 8 de marzo y las ONG's en México

José Juan Conejo Pichardo





Hace unos días se conmemoró el día internacional de la mujer, un día para hacer conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar que éstas puedan alcanzar todo su potencial; de igual forma sirve para visibilizar la desigualdad y discriminación que aún viven las mujeres.

La lucha por la igualdad no solo beneficia a las mujeres, beneficia también a los hombres que todos los días son sumergidos a una cultura machista en la que deben ser proveedores, no deben llorar, deben comportarse de tal o cual manera y tantas ideas que una sociedad injusta ha instalado a través de los tiempos.

Las diversas Organizaciones de la Sociedad Civil ( OCS ) juegan un papel importante en la libertad de expresión y participación en diversos eventos en este día, sin embargo existen algunas organizaciónes que lucran con este día y con los temas de la mujer y sus derechos humanos, son organizaciones que utilizan un día de conmemoración para realizar golpeteos políticos y buscab salir en medios de comunicación y el resto del año hacen poca cosa o nula, así se conducen algunas organizaciones de derechos humanos, de apoyo a la mujer; muchas de ellas únicamente entregan estadísticas, métricas y hacen algunos comunicados y uno que otro evento, siendo que el verdadero trabajo está en la denuncia penal donde deben poner el nombre, apellido y cargo de los funcionarios públicos que son corruptos, que hacen omisión, utilizan el tráfico de influencias, etc, las organización es de este tipo de preferencia tienen que hacer litigios estrategicos, dar un seguimiento jurídico a los diversos temas que aquejan a la mujer y no solo sentarte en reuniones con el gobierno y presentar al enemigo lo que ellos ya saben muy bien ( estadísticas, resumen de notas periodísticas y de historia) y no quieren ver, reconocer y hablar de ello; si los dirigentes de estás organizaciones son verdaderas o verdaderos defensores y luchadores de los derechos humanos de las mujeres, de grupos vulnerables, de niñas y niños que desarrollen un proyecto en el cual incluya iniciativas de ley, protocolos, reglamentos de procedimientos y hacer que las Alertas de Violencia de Género ( AVG ) funcionen, que se apliquen como deben de ser en su tiempo y forma, que entreguen propuestas realistas y funcionales, no solo ir a calentar el asiento de un comité, en un observatorio ciudadano, en un consejo de participación, de vigilantes y tantos organismos, secretarias y dependencias de gobierno que dan un espacio a las OSC's y ONG's de participar y que solo llegan a ocupar de plataforma política sin hacer algo valioso y de contribución a los sectores vulnerables de las mujeres.

La protección y promoción de los derechos de las mujeres, niñas y niños es una de las principales prioridades de la Asociación Civil de Derechos Humanos Uka Nuiwame ( mujer Renaciente en lengua indígena Huichol), organización que trabaja sin fines de lucro, sin tintes políticos o líneas religiosas, que ha logrado una posición de buen prestigio por su trabajo realizado por medio de denuncias y de litigios estrategicos de gran importancia entre otros mecanismos que utiliza; su Presidenta,Fundadora y Representante Legal Mayela Ruiz Madrazo nos comento en entrevista que la impunidad es un grave problema que se tiene en México y que constantemente va creciendo, el cual tiene que ser el centro de la discusión de los sistemas municipales, estatales y nacionales y que su medición no es tan fácil de hacer debido a que no se sabe con certeza cuántos casos hay, y no existe un mecanismo exacto para medirlo, sin embargo las OSC's pueden aportar información siguiendo protocolos profesionales para ello y teniendo las herramientas especializadas, así mismo hace falta

corregir las políticas públicas y marcos legales que son discriminatorios, que dejan más vacíos y lagunas que brindar una verdadera ayuda a la mujer y a sus menores hijos y además estos mismos marcos legales en muchas ocasiones no respetan los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños; continua explicándonos que las alertas de género, no funcionan correctamente por que que las y los funcionarios son lo que hacen que la alerta no funcione correctamente y no cumpla con su función y por lo tanto no de buenos resultados, solo son simulaciones cómo lo ha mencionado en diversos foros y entrevistas, estás simulaciones sirven para bajar recursos a organizaciones sociales que solo llevan ese dinero a sus bolsillos o a los bolsillos de autoridades corruptas, además en muchas ocasiones las o los alertistas ya no dan un seguimiento adecuado a ellas, son corrompidas, amenazadas o simplemente ya no tienen el interés de continuar más allá y dejan olvidado el tema, por lo anterior la Dra. Mayela hace un llamado a las organizaciones de derechos humanos en especial a las que brindan apoyo a mujeres, niñas y niños que se capaciten, actualicen, utilicen las leyes, hagan denuncias ya que este es el mejor camino para lograr éxitos en el área de los derechos humanos, que tengan sus direcciones jurídicas, que trabajen dentro de normas, que hagan alianzas de trabajo jurídico con otras organizaciones, que hagan lo posible por constituirse legalmente y que brinden un servicio de asistencia social de calidad y honestidad.

La Dra. Mayela Ruiz Madrazo menciona que este el tema global de este año para el día Internacional de la Mujer, fue para la ONU el "DigitALL: Innovación y tecnología para alcanzar la igualdad de género", por lo cual ella hace una invitación a proteger los derechos de las mujeres niñas y niños en toda su diversidad en los espacios digitales y contrarrestar de forma colectiva los discursos que atacan sus derechos y su género, los cuales son usados por grupos de presión para desinformar a las sociedades y debilitar el avance de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género, así mismo indica que este 8 de marzo sobresalió de anteriores por las contribuciones importantes de las defensoras de derechos humanos, quienes utilizaron de la tecnología digital para conectar, movilizar, divulgar e impulsar esa conmemoración y que actialmente la utilizan como herramienta de lucha contra los ataques continuos a los derechos de las mujeres, siendo herramientas que también deben sumar al trabajo constate las ONG's.

Uka Nuiwame invita a profesionistas cómo lo son médicos, psicólogos, terapeutas, odontólogos, abogados y a dueños de escuelas, clínicas de análisis clínicos y a toda aquella persona o negocio que pueda sumarse como voluntario a esta organización en su Deleción Morelos para brindar asistencia social privada a las madres solteras, divorciadas, viudas, de la tercera edad, madres trabajadoras, jefas de familia y a sus hijas e hijos pueden comunicarse a los tel. 7774231431( solo mensajes de WhatsApp) y al 7778242907( llamas y mensajes), sus oficinas están ubicadas en Av. Manuel Ávila Camacho n10, col. La Pradera, en Cuernavaca,Mor. Méx. Dando servicio las 24hrs del día los 7 días de la semana.