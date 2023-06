Donar salva vidas, Día Mundial de los Pacientes Trasplantados

Cinthya Vique

Para los pacientes crónicos o con enfermedades terminales el trasplante de órganos es la única alternativa de vida, es por esta razón que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) celebran el 6 de junio el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, para de esta manera generar conciencia y fomentar la cultura de donación de órganos para brindarle a estos pacientes una oportunidad de continuar con su vida.

Para este día es importante informar que cualquier persona viva o muerta puede ser donadora, sin importar edad, etnia, sexo o religión y se puede donar desde órganos como el corazón, pulmones, hígado, riñones páncreas y el intestino, y tejidos como las córneas, la piel, los huesos, los vasos sanguíneos, válvulas cardiacas, cartílagos, tendones y nervios.

En México se estima que son más de 22 mil 084 personas las que necesitan un trasplante, siendo el riñón el órgano que más se necesita, con más de 14 mil 454 pacientes en espera de un riñón, seguido de 7 mil 188 personas que requieren un trasplante de córnea (CENATRA, 2018)[1].

Las personas que requieren un trasplante generalmente son pacientes que viven con una enfermedad crónica de largo tiempo, las cuales pueden considerarse catastróficas, lo que puede comprometer además de su salud, la economía familiar debido al alto costo que implica su tratamiento y seguimiento.

A lo anterior hay que agregar que la tasa de donación en nuestro país, aunque se ha incrementado en los últimos años, no es suficiente para atender a todos pacientes que requieren un trasplante.

Existen diversas formas en las que puedes manifestar tu deseo de ser donador, una de ellas es la Tarjeta de Donador Voluntario, su objetivo es expresar nuestra intención, esperando que llegado el momento la familia pueda hacer cumplir nuestro deseo.

Es importante generar conciencia sobre la donación de órganos, ya que de esta manera se podría salvar la vida de muchas personas:

“Mi trasplante significa no solo la oportunidad de recuperar mi vista, significa darme más valor para seguir adelante en la vida para amar y valorar eso que creemos poco importante. Significa estar bien para ser participe de los logros de mi hijo. Hoy no sólo soy un receptor, me he convertido en una promotora de la donación de órganos y cada que tenga oportunidad compartiré mi historia para que crean un poco más” (Beatriz Salazar, trasplante de córnea en 2017)

El Ministerio internacional de derechos humanos jurisdicción Morelos, junto con el Colegio VAM Virrey Antonio de Mendoza, en el área de enfermería general.

Hacen y asisten a cursos, talleres, conferencias, congresos para la concientización de la donación de órganos

Formar una cultura de dar, para los pacientes que requieren de un trasplante. Sin duda es un acto verdadero de amor lo que se hace con estas iniciativas.