Reconocimiento a maestros con 55 años de cátedra ininterrumpida en la Facultad de Derechos de la UNAM

Con motivo del día del maestro se homenajeó en nuestra institución a profesores que han cumplido de 10 a 60 años de servicios académicos a la Facultad. Esta ceremonia fue presidida por el Doctor Raúl Contreras Bustamante, Director de la H. Facultad de Derecho de nuestra Alma Mater; y en ella se reconoció a los cuatro maestros que recibieron la medalla de servicios académicos a la UNAM por 55 años, y los mentores recipiendarios de esta distinción fueron los Doctores en Derecho Jorge Alfredo Domínguez Martínez, Luis Molina Piñeiro, Eduardo Feher y quien ésto escribe.

Al tener en mi calidad de Profesor el honor que me concedió el Doctor Raúl Contreras Bustamante, de destacar los méritos de los maestros mencionados, subrayamos una de sus actividades más importantes que fue, sumarse a las clases en línea, aprender y dominar las técnicas cibernéticas para dar las clases desde su casa, ante el grave peligro y todo lo que representó la pandemia del coronavirus a partir del año 2020. Subrayamos la histórica aportación de estos profesores, quienes crearon nuevas metodologías y sistemáticas, para que estas clases en línea satisfacieran y mantuvieran el nivel académico que ha tenido nuestra institución; ésto como dije desde el año 2020 a la fecha. En este espacio debemos subrayar la atinada dirección de Raúl Contreras y el apoyo de los maestros, tanto los que inician, cuanto los jóvenes y los que estamos en la tercera y cuarta edad, para que nuestra Facultad, siempre con la guía del Doctor Contreras hayamos sido ubicados como la primera a nivel mundial por la World University Ranking, que hemos señalado un nuevo camino en el mundo europeo universitario de habla hispana, y lo mismo del continente americano, porque gracias al apoyo, a la atinada dirección; a los soportes del Doctor Enrique Graue, nuestro Rector, y de todos quienes hemos participado como principal actividad en nuestra vida en la academia, podemos con toda satisfacción reiterar este agradecimiento y sobre todo ratificar nuestra disposición, de que para nosotros lo mejor está por venir, y si Raúl Contreras ha sido capaz en los últimos cuatro años de llevar a nuestra institución a ese primer lugar, seguramente que mantendrá ese espíritu de superación, para que en un futuro no lejano, no solamente la Facultad sino nuestra Universidad llegue a los primeros lugares en el mundo.

En nuestra intervención subrayamos la importancia de la pedagogía constructivista y de los elementos que ésta nos ha proporcionado, para que nuestros alumnos con estas prácticas, sean en la actualidad los que han recibido los beneficios de esta nueva metodología que nos ha permitido mejorar los avances de nuestros educandos, y darles los instrumentos de investigación, permitirles a través de leer, escuchar y practicar en línea, asegurar sus conocimientos y aprendizajes, aplicando los contenidos mentales que ya tienen nuestros alumnos. Hemos logrado que los estudiantes reconstruyan los objetos de conocimientos existentes, y al volver a elaborarlos ellos los aprenden mejor, y con hechos, con realidades hemos reconstruido esos aprendizajes, para que nuestros alumnos los apliquen y traten de resolver los problemas que se les presenten en el momento adecuado.

CONCLUSIONES

Primera. La visión y dirección de Raúl Contreras Bustamante como Director de nuestra Facultad de Derecho, es un hito histórico, que ha permitido por primera vez en la historia de nuestra institución ocupar el primer lugar como ha sido reseñado en este artículo.

Segunda. La posibilidad de poner al alcance de todos los estudiantes los libros, las enciclopedias jurídicas, y todos los materiales en línea, que con el apoyo del Doctor Jesús de la Fuente Rodríguez, Coordinador Editorial de Nuestra Facultad y actual Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, han sido fundamentales para lograr estas metas.

Tercera. Quienes hemos cumplido 55 años de cátedra ininterrumpida estamos agradecidos a la comunidad, al señor Rector Enrique Graue, al Director Raúl Contreras, a todos los alumnos y alumnas que han hecho posible con su aprovechamiento y su generosidad en el aprendizaje, que podamos mantener esta hegemonía y primer lugar la nuestra Facultad de Derecho a nivel mundial.

*Profesor de Carrera, con 55 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.