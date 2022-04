Ratifica la suprema corte la constitucionalidad de la Ley Eléctrica de Andrés Manuel

Si bien siete ministros votaron en contra y cuatro en favor el resultado final es que la ley sigue vigente, que no se invalidó, que la oposición tendrá que aceptar esta resolución, que en Estados Unidos saben que la energía eléctrica es de México y que las decisiones son del país; y por ello a partir del próximo martes se iniciarán los debates formales en la Cámara de Diputados sobre la reforma; aquí vale la pena subrayar que la oposición ha aceptado apoyar y de los 12 puntos que ellos proponen se han aceptado nueve para la reforma eléctrica, frente a esto evidentemente que no hay una razón para que no se admita y por ello es tan interesante este debate.

Es justo reconocer la participación que tuvo el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que es un constitucionalista, que invocando el precepto 27 de la Carta Magna ratificó que el SEN (Sistema Eléctrico Nacional), ratifica según ese numeral que esta una actividad única y exclusiva del Estado; y como lo señaló el Ministro hay quienes a pesar de que están en el mismo órgano, confunden que una cosa es que particulares participen en el mercado para generar electricidad con fuentes distintas, o sea la libre concurrencia, y otra es que quieran esto como un mercado libre, que no puede ser así, en virtud de que el Estado tiene que ser el rector de la generación-producción y el suministro a los mejores precios a los mexicanos de la electricidad.

Subrayar que fueron siete ministros quienes se declararon en contra, pero faltaba y ese es el voto de Ortiz Mena para que se invalidará la legislación vigente; entonces frente a esto, las diferentes participaciones si se hubiera dado esta mayoría calificada y se dijera que la inconstitucionalidad estaba presente ya estaríamos teniendo problemas graves; por ello cuando Arturo Zaldívar propuso que se agregará al proyecto una interpretación que se denomina conforme, o sea una acotación que hace la Corte en cómo se tendrán que aplicar esos preceptos, y ahí se señaló claramente que deben ser de acuerdo a los Tratados Internacionales y a los principios constitucionales que rigen los destinos de México.

La referencia al 133 constitucional, los tratados comerciales y otras cuestiones que no son violatorios de todo esto, van a complementar lo que desde siempre Andrés Manuel propuso y que nuevamente es evidente que el Presidente tiene una preocupación por quienes menos tenemos, por los pobres, y por eso es importante que nosotros podamos seguir sirviendo al país.

Evidentemente que hay quienes están inconformes, pero de alguna manera todos estos amparos que estaban pendientes quedaron resueltos, y en esas condiciones hay que congratularse por esto que finalmente los ministros, Zaldívar, Gutiérrez, Ortiz Mena, Jazmín Esquivel y Loreta votaron en contra, de ahí ustedes saquen las cuentas de quiénes, aún cuando le deben su trabajo al Presidente, votaron de una manera diferente; inclusive hay que subrayar, no patrioterismo sino el amor hacia México, porque en un momento dado la Cuarta Transformación está velando por el interés de los mexicanos, no de unos ricos, o como ocurría en el pasado con la corrupción.

Finalmente debemos subrayar que esta resolución, para que se vote seguramente el 12 de abril en la Cámara de Diputados, va a tener la posibilidad de mantener tarifas bajas para las familias, para los negocios, que cueste menos bombear a más de 5 millones de productores en el campo mexicano, que el servicio eléctrico sea un derecho humano no una mercancía, a la que le pueden incrementar los precios como quieren.

Evidentemente que Marco Cortés, el seudo dirigente del PAN tenía que acusar a los cuatro ministros que ya señalamos que hayan votado en contra del recurso; y ellos sin ningún fundamento dicen que son cuestiones ideológicas del Presidente, pero están equivocados, y así los otros legisladores.

CONCLUSIONES

Primera. La Corte avala la Ley de la Industria Eléctrica y da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad.

Segunda. El voto de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue fundamental para este fallo, en virtud de que ya tenían los de los otros tres ministros que hemos señalado.

Tercera. No debe confundirse de que la iniciativa privada participe de los particulares al papel que tiene el estado de ser el proveedor de la electricidad a nivel nacional.

Cuarta. Es fundamental subrayar que atendiendo a los criterios de expertos, que esta resolución no va en contra del Tratado México-Estados Unidos-Canadá; y que en este caso la Comisión Federal de Electricidad se yergue como la verdadera autoridad y que seguramente será para beneficio de los mexicanos y las mexicanas que estamos y participamos de los gobiernos de izquierda, y en este caso en favor de Andrés Manuel y a la Cuarta Transformación; y reiterar en esta columna que el próximo domingo iremos a esta revocación de mandato todavía con más fuerza frente a este nuevo triunfo de Andrés Manuel y de los mexicanos.