¿Quiénes son los mexicanos enemigos del país de Andrés Manuel?

Es evidente que podemos pensar en tres sectores que han visto reducidas sus ganancias a cero; que han simulado ejercer actividades políticas, que dicho entre paréntesis pues ni eso saben hacer bien; también ocupan un lugar especial los periodistas que calificamos de mercenarios por razones obvias; y la iniciativa privada que fue socia de los gobiernos anteriores y al amalgamar el poder político con el económico, los resultados son de todo mundo conocidos.

Una de las formas de hacerse rico en México sin riesgo y sin invertir es fundando un partido político. Los que hay, viejos, nuevos, tradicionales, encontraron la fórmula que los ha convertido en millonarios, superando evidentemente la frase de Carlos Hank “Un político pobre, es un pobre político”.

La fórmula mágica de los políticos y que seguramente mis distinguidos lectores les dará gusto conocerla es, la multiplicación de lo que le cuesta al Instituto Nacional Electoral llevar a cada mexicano a votar a través de los usos de los medios de comunicación impresos, y todo lo que se necesite para que dé como resultado que la gente salga a votar; esto da una cantidad; la cual se multiplica, dependiendo el partido político, por el número de votantes que ese partido haya tenido; evidentemente como siempre hablamos de millones, usted distinguido lector saque las cuentas, si llevar a votar a un mexicano cuesta 300 pesos, y su partido chico, grande, mediano, logró uno, dos o tres millones de votantes, el dinero que se les da es de millones; y además los recursos no van precisamente etiquetados para una obligación, sino por ejemplo hacer trípticos para sus actividades políticas, y resulta que aparece la magia y de un presupuesto para hacer por ejemplo 1 millón de trípticos, pues hacen mil, dos mil o tres mil, compran una factura, y el dinero va a dar a las arcas de los dueños de los partidos. Pero además éstos mercaderes que también reciben el nombre de “chapulines" tránsfugas; saltar de un partido a otro; y tenemos ejemplos que se les podría dar inclusive una medalla al mérito por las tantas veces que se han cambiado; hay quienes empezaron 20 años en el PRI, quisieron una candidatura y no se les otorgó y se fueron al PRD; después problemas con Navarrete y dijeron de aquí nos vamos también y se fueron al PT; después coquetearon con el Verde Ecologista y de ahí al PES; y según, hasta donde sabemos nunca llegaron a ser parte del Vox de Madrid o de los ultraderechistas; pero lo importante es que la política se ha convertido en un gran negocio para los mexicanos que viven de lo que nosotros pagamos como causantes cautivos; y que una vez que ingresa el dinero a hacienda; y la Cámara de Diputados determina los presupuestos, nuestro dinero va a dar a esas arcas con resultados que ya conocemos; y el momento que le cerraron a esa llave, bueno, ahí están los resultados, son del dominio público.

Aparte merecen la mención los periodistas que llamamos mercenarios, que vivían del presupuesto de cada Secretaría de Estado y organismos federales, todos estos vinculados con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los sexenios anteriores; en el momento que se determina que estos periodistas, que además eran agentes de publicidad vendiéndole a su propio medio facturas para no tocar, o para no agredir a otros políticos.

Entonces la clase periodística que tuvo impresionantes ingresos están las listas, que no me ocuparé de los nombres, sólo de las cantidades millonarias de la A a la Z, que el solo sexenio de Peña Nieto recibieron, de 250 millones en el sexenio a 20 o 30 hombres y mujeres, porque seguramente que recordarán también ustedes aquella frase de López Portillo cuando llora y habla de la colina del perro y todas aquellas historias, y expresaba “A los periodistas les pago para que me peguen," parafraseando ésto, hoy como no hay quien les pague porque no hay presupuesto, López Obrador desapareció todos los presupuestos de cada Secretaría, hoy no hay más que el que dirige Ramírez; y no hay de otra.

Para terminar debo hacer un repaso de los otros enemigos de México que son los de la iniciativa privada, que fueron socios de los gobiernos anteriores, y que al quedarse sin lo suyo en el presupuesto han atacado permanentemente a Andrés Manuel, y de aquí lo más importante se puede subrayar es que les ha fallado, el que quisieron endeudar al país con la pandemia; quisieron ser vendedores particulares de las vacunas; quisieron aprovechar; como ocurrió en el sexenio de Calderón con aquella falacia del VIH; y todo lo que ya sabemos, que se involucró al Vicepresidente de Estados Unidos, que tenía el monopolio las vacunas etc.; la realidad es que tres años del gobierno de Andrés Manuel ha consolidado un nuevo país, y sobre todo se logró, y ahí está el testimonio dicho ayer por Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los más grandes del mundo, de cómo los convoca, inclusive a la iniciativa privada, a decirles, es importante que en este momento no estemos discutiendo, haciendo y tornando porque hay un solo país y hay que trabajar por él.

Usted distinguido lector sabía que los Presidentes de México tenía facultades para devolver impuestos o para no cobrarlos, ahí nada más la dejo de tarea.





Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com