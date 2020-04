¿Quién tiene la razón, Andrés Manuel o los periodistas?

Desde nuestra perspectiva, y sobre todo pidiendo la venia de quienes me honran leyendo este espacio, mi inclinación autodidacta a la ciencia política, me ubica en un lugar que puedo transmitir mis opiniones gracias a la generosidad del mejor diario de Morelos “El Sol de Cuernavaca”, subrayando que soy un estudiante de Derecho a punto de recibir este título, que además tengo fe en México, y en el caso concreto en la forma que está gobernando Andrés Manuel; por ello no me considero reportero ni periodista, sino alguien que expresa con la libertad que da la democracia mexicana una opinión desde esta atalaya, para contribuir con enfoques distintos a esta convocatoria fáctica en cuanto a las líneas y las formas de gobernar de Andrés Manuel.

Como es del dominio público, incluso vale la pena citar un pensamiento de López Portillo, cuando siguiendo las viejas tradiciones había grandes presupuestos para todos los medios impresos, televisivos, electrónicos, y llegó una ocasión que López Portillo dijo: “A los periodistas les pago para que me peguen”; y ahí vino un rompimiento en aquella época, que dio como resultados ataques que hoy vemos repetidos e incluso con resabios de amargura y frustración porque con Andrés Manuel se acabaron los presupuestos de publicidad del gobierno, de la Secretaría de Estado, de los organismos descentralizados, y se nombró un sólo vocero y un control de todo lo que se refiere a publicidad y difusión de las actividades del gobierno; incluso en esto último hay que reiterar que recientemente y se acaba de publicar en el Diario Oficial el gobierno de Andrés Manuel ha renunciado y ha regresado a los medios los tiempos de los que se disponía en favor del gobierno, para que esas empresas lo renegocien y obtengan recursos de ahí.

Pero más allá de eso, debemos considerar que las consecuencias de haber eliminado estos presupuestos están a la vista; es una pena que podamos ver en cada medio, en cada página, en cada columna, en cada opinión, pensamientos de actividades mercenarias del periodismo contra Andrés Manuel.

Es impresionante la reiteración de los ataques en lo personal a Andrés Manuel y en lo institucional a la investidura del ciudadano presidente de la República por parte de la mayoría de los medios impresos, lo que no deja lugar a dudas es que es la respuesta que ya no hay canonjías, ni “moches” ni “embutes”, ni prebendas para nadie.

Las diatribas, infundios y verdades a medias y mentiras completas han rebasado todos los ángulos de la relación Poder Ejecutivo con la prensa, sin olvidar que ha sido tradición y parece que ha perdido fuerza lo que metafóricamente se le llamó “cuarto poder”.

Lo insólito, lo que nadie esperaba, es que Andrés Manuel recientemente ha respondido a los ataques que permanente y cotidianamente recibe, y sin mandar mensajeros y terceras personas apunta con conciencia, con la verdad de sus acciones de gobierno, con un dedo flamígero con verdades, y dando nombres y apellidos de quienes lo vilipendian sin razón, con amargura con impotencia y coraje.

Hacemos un llamado desde este espacio a la conciliación, sobre todo a entender y aceptar que con Andrés Manuel se inició un nuevo gobierno; nuevas maneras de hacer política y sobre todo de difundir sus acciones de gobierno; como es evidente sus conferencias mañaneras, lo que realiza por las noches, el fin de semana y la permanente actividad que desarrolla no requiere más que asistir, él es la fuente principal de las noticias, y ahora como lo señaló, para que quiere gastar o estar dilapidando recursos que se pueden utilizar en algunos los grandes programas sociales, que como lo reiteré en la columna anterior, ya en el cuarto artículo constitucional son derechos humanos fundamentales lo que se ha logrado en favor de discapacitados, de personas de la tercera edad, de los mal llamados “ninis” que ahora son aprendices, que están en un camino diferente, y que yo estoy entre ellos, nos contamos en un número aproximado de 22 millones de personas; y esto es muy importante, porque ya era tiempo de que a los pobres nos tocara, y sobre todo a quienes no habíamos tenido una oportunidad de ir a una universidad y poder recibir la educación que nos permita superarnos y hacerlo por México.

CONCLUSIÓN

Molesta, choca, es un abuso abrir cualquier medio impreso e incluso escuchar algunos medios cibernéticos que permanentemente están en el ataque ya personal y no buscando el bien de México; ojalá rectifiquen y se sumen a los días y a las formas en que gobierna Andrés Manuel.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com