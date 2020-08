¿Quién debe presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Federal?

La realidad con la que se inició la actual legislatura ha variado. Los acuerdos que no pueden ir sobre la mayoría de los diputados, previeron al principio que en este último año le tocaría presidir al revolucionario institucional; empero, las situaciones políticas han variado;

los diferentes partidos han tomado caminos que los ha llevado, algunos como el PRI, a perder lo poco que tenían; y otros como el Partido del Trabajo o el Verde Ecologista, se han acabado de aliñar con MORENA, y entonces es evidente que tienen una mayoría importante, según lo que han comunicado los medios al pueblo mexicano.

La democracia habla. En su momento 30 millones de mexicanos votamos por Andrés Manuel; en esta hipótesis, es nuestra posición, quien tenga mayoría de legisladores debe presidir la Cámara de Diputados. Al margen de las opiniones de los diversos coordinadores, incluido Mario Delgado, Reginaldo, Sandoval, René Juárez, y Jorge Argüelles, la realidad es otra; hay negociaciones; hay líneas; y la realidad es que el lunes 31 de agosto, de veinticuatro a cuarenta y ocho horas en que este artículo esté circulando, sabremos si las acciones de gobierno de Andrés Manuel también tienen efecto, en este caso sobre la Cámara, que sería presidida en caso de que ganara esta unión, Gerardo Fernández Noroña, que es conocido ya de nuestros distinguidos lectores; y habría que ver si madura, si mejora, y lo hace por el bien de México y los mexicanos.

Evidentemente que MORENA, el Partido del Trabajo y el Verde, juntos hacen mayoría, y en consecuencia a ellos, en concreto al PT le tocaría presidir. Si el efecto fuera a la inversa, también estaríamos desde esta tribuna, señalando que la democracia habla; que esta manda, y que tanto MORENA como el Partido del Trabajo y el Verde, tendrían que someterse a lo que dijeran los diputados, en este caso a que Sauri presidiera la Cámara; en caso contrario seguramente habrá problemas, tomas del salón; de la mesa; acciones; pero hay una realidad, así como en el 2018, 30 millones votamos por Andrés Manuel y sigue siendo nuestro Presidente y haciéndolo bien por México, en la misma forma habrá que aceptar que esta coalición del Verde, del Partido del Trabajo y también del coordinador del PES, Jorge Argüelles, ya ha aceptado, y han demostrado su beneplácito, de que los diputados que se alienaron con MORENA con el PT y el Verde es lo mejor que le puede pasar a México.

La democracia hablará; y será muy importante lo que ocurra, porque será ejemplo de lo que va a pasar en el año 2021; en su momento también con esta nueva iniciativa, de recabar firmas para apoyar juicios a expresidentes de la República, que en 100 años no se había dado así, y nuevamente tenemos que es la democracia la que habla; y como bien dice el Presidente, él no busca venganzas políticas desde el principio, así lo ha manifestado; y ahora será los diferentes órganos, verbigracia, la Suprema Corte; los partidos de la oposición, la propia directiva de MORENA; la participación del Senado con Monreal, y los nuevos, que también en su momento presidirá el senador Ramírez; y quienes han seguido empujando no han logrado mayor cuestión, pero lo que es evidente es que estamos viendo algo inédito desde el punto vista político, y sobre todo en la democracia; por eso desde esta tribuna saludamos la posibilidad de que llegue quien tenga la mayoría; y dada nuestra vocación también de izquierda, estaríamos apoyando que fuera MORENA, el PT, el PT y el Verde; pero en caso contrario también debemos aceptar los resultados en caso de que sean adversos y sea Sauri Riancho quien presida la Cámara de Diputados.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com