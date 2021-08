¿Qué puede usted hacer con sus bienes antes de morir?

Una de las obras en esta materia de la autoría de quien esto escribe fue prologada en su primera edición por quién era la Directora del periódico “El Sol de México” la Licenciada Pilar Ferreira García, y de sus aportaciones;

Sus conceptos; sus vivencias, hoy parafrasearemos partes de ese prefacio, porque si bien lo escribimos hace algún tiempo, y estamos preparando la segunda edición, siempre tiene vigencia el título supracitado.

Decía la distinguida periodista que frente a la interrogante de este libro, ella pensaba que lo mejor era “disfrutarlos; esa fue mi respuesta -dice la Licenciada Ferreira-cuando el Doctor Julián Güitrón Fuentevilla me habló de su libro ¿Qué puede hacer con sus bienes antes de morir?; comentario del que surgió la invitación a escribir este prólogo y también el origen de una amistosa relación.”

De los saberes y experiencias de la Licenciada Ferreira, debemos subrayar, como ella lo expresa acertadamente: “En las puertas ya del año 2000 y en un mundo que evoluciona a marchas aceleradas, los seres humanos nos vemos envueltos en una vorágine tal de actividades que pocas veces nos damos el tiempo necesario para disfrutar de todo aquello que tenemos y de la vida misma. Sin embargo —continúa expresando Pilar Ferreira— y si bien sigo en la creencia de que lo mejor que podemos hacer con nuestros bienes es disfrutarlos, no por ello minimizo los problemas que surgen por la falta de previsión cuando nos llega la hora de morir y dejamos en el desamparo a las personas que dependen de nosotros y nuestros bienes, que muchas veces tanto nos han costado conseguir, pasan a otras manos que ni los merecen ni nosotros quisiéramos dejárselos.” En esos términos consideramos que la actualidad de otorgar un testamento está presente, y que quienes me honran leyendo este artículo deben formularse esa misma interrogante y buscar las mejores respuestas. Continuando con la reseña de la Licenciada Ferreira afirma en cuanto a lo expresado anteriormente lo siguiente: “Es en este punto donde el libro del Doctor Güitrón me parece que tiene su primer mérito. Pone todo el énfasis en la necesidad de hacer testamento para que los bienes de una persona se repartan según su voluntad.

Hacer testamento —afirma la prologuista— es algo mucho más sencillo y barato de lo que la gran mayoría de nosotros pensamos y resuelve también más problemas de los que a veces nos imaginamos, tal vez por no querer pensar en la muerte que acostumbramos a ver tan lejana pero que a todos nos llega.” Así se expresaba Pilar Ferreira, e insistía en que en las páginas del libro que ella prologó “usted va a tener la oportunidad de leer porque aparecen reflejados los diferentes recovecos del Derecho Familiar Patrimonial, que se engloba dentro del Derecho Familiar, en el cual es toda una autoridad el Doctor Güitrón Fuentevilla y que como muy bien señala el Derecho Familiar es tan importante que en él se determina las relaciones entre los parientes, los efectos del matrimonio, los requisitos para contraerlo, los regímenes económicos, el patrimonio familiar, el divorcio, los alimentos, la tutela, la patria potestad, la adopción, el concubinato, la emancipación —ésta ya no existe en el siglo XXI en la Ciudad de México— el estado familiar: viudo, divorciado, soltero, casado; la investigación de la paternidad, de la maternidad, el desconocimiento de los hijos del matrimonio, las clases de hijos, etc.. Se trata pues de cuestiones que a todos nos interesan por el simple hecho de formar parte de una sociedad familiar, sea del tipo que sea.”

Termina la Licenciada Pilar Ferreira subrayando que el libro que prologó tiene un segundo gran mérito, y al respecto opina: “Nos descubren las implicaciones legales de las relaciones que tenemos con nuestros padres, hijos, esposa, concubinas, etcétera; y así sabemos a qué nos obliga la ley cuando queremos hacer testamento, y la forma de hacerlo para que se respete totalmente nuestra voluntad, sin dejar resquicios para que pueda ser anulado.” Sin más preámbulo, este prólogo —dice Pilar Ferreira— quiere ser una invitación a la lectura de un libro interesante ilustrativo, que estoy segura, usted también disfrutará.”

CONCLUSIÓN

En fecha próxima, la obra mencionada verá la nueva luz del día en una segunda edición, actualizada y puesta al día, que en su momento, por los medios masivos de comunicación y las redes sociales lo daremos a conocer; reiterando lo que dijo la distinguida Periodista Pilar Ferreira “es mejor hacer un testamento y heredar bienes y no problemas.”





Profesor de Carrera, con 54 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.