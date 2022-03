¿Qué pasa en el Senado de la República?

La temática es el Derecho Familiar. Los errores, la ignorancia de esta materia, porque no existe a nivel federal ni juzgados ni leyes.

Tengo en mis manos, con fecha de consulta 2 de marzo del 2022, minutas de las LXV legislatura del Senado de la República, donde hay un proyecto de decreto que dice que se reforma el artículo 308 del Código Civil Federal, este artículo, fijarse bien distinguidos lectores, dice “Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, y para proporcionar algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales.” Eso dice la ley, reiteró no tiene aplicación, pero ahí está en la norma; ya antes dije que no se aplica, porque a partir de que no hay territorios federales, el último fue el Distrito Federal en el año 2000, el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal desaparece, y a partir de junio del año 2000 tenemos el propio Código Civil Federal y el Código Civil para la Ciudad de México, de lo que ya he reiterado. Vuelvo al proyecto de decreto, lo que se propone es lo siguiente “pensión por alimentos y los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, y para proporcionar algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales”, esto se presentó el 2 de febrero del 2022, la Cámara de origen fue la de Diputados, se dice que pasó a los estudios legislativos de segunda comisiones unidas y que está pendiente el estatus de aprobación; lo que sigue es que se atreven hacer otro proyecto de decreto, por el que se adiciona, fijarse bien, una fracción seis al artículo 273 del Código Civil Federal, ¿por qué? porque el Código Civil Federal en este 273, en el tema del convenio para el divorcio por mutuo consentimiento judicial, que así dice en el código, lo que se pretende en una mescolanza impresionante de ignorancia, colacionar aquella norma de la que nosotros fuimos los autores en el año 2000, en el Código Civil para el Distrito Federal, tiempo en el que Martí Batres Guadarrama, actual Senador y Secretario General de la Ciudad de México, era el Presidente de la Asamblea; y que en ese tiempo en el Código Civil para la Ciudad de México aparecía la llamada indemnización compensatoria para el cónyuge, que se hubiera dedicado en forma permanente al cuidado de los hijos y al trabajo, y que sus bienes no fueran suficientes o no llegaran ni siquiera la mitad del otro; nada que ver con alimentos, pero ahora voy a regresar a lo que se propone en este decreto, de ésta que se está adicionando la fracción sexta, porque el artículo que les acabo de mencionar que tiene cinco números romanos, habla dentro de la temática, que es muy importante, del divorcio, de lo que debe ser en este caso los alimentos, a quién se les va a confiar los hijos, etcétera; y lo que la Legislatura LXV del Senado de la República propone es lo siguiente: “Proyecto de decreto que remite la colegisladora para establecer que en el caso de que el cónyuge o concubino que durante la relación se haya dedicado al desempeño del trabajo del hogar o preponderantemente a este y en su caso se hubiera priorizado el cuidado de los hijos, la compensación por alimentos no podrá ser superior al cincuenta por ciento del valor de los bienes que hubieren adquirido en el lapso de la relación”, y termino con el otro proyecto de decreto, por el que se reformó el artículo 282 del Código Civil Federal, poner toda la atención aquí, que se ha referido a las medidas provisionales urgentes, asuntos de violencia familiar y menores de siete años y su situación; entonces en este proyecto de decreto se establece lo siguiente; pésima redacción pero así está “La colegisladora -aquí está hablando el Senado y evidentemente se refiere a la Cámara de Diputados- remite proyecto de decreto que contiene como propósito derogar la disposición que establece el derecho de la mujer para que en caso de divorcio deban otorgarle la custodia de manera automática de los hijos menores a siete años” esto fue el 9 de febrero del presente año, la Cámara de Diputados; ¿y qué debemos decir al respecto? Que lo que decía, todavía está, el artículo 282 que ya me ocupe de esto en un artículo pasado, fijarse bien, donde lo que se propone aquí es que se quite, en otra reforma era de otra manera, pero aquí dice que se quite, porque la parte última dice que “Salvo peligro grave para el normal desarrollo de los hijos, los menores de siete años deberán quedar al cuidado de la madre.” Esto desapareció, para según la ignorancia darle la misma igualdad jurídica al hombre y a la mujer.





Profesor de Carrera, con 55 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.