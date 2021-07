Proteger al México del mañana

Dentro de pocos días, se llevará a cabo la consulta popular sobre el juicio a los expresidentes de México, por lo que —desde hace varias semanas— hemos estado recorriendo los distintos municipios que conforman Morelos, esparciendo la voz sobre la importancia de participar en el proceso democrático del 1 de agosto, en el que será el pueblo de México quien decida sobre el juicio a 5 expresidentes por los daños que ocasionaron a la nación.

La respuesta de las personas ha sido positiva, nos han abierto las puertas y nos han escuchado. También, pudimos conversar sobre su perspectiva, sus necesidades y preocupaciones; siempre es un gusto platicar. En estos recorridos, tuve la oportunidad de escuchar diversos testimonios de víctimas directas e indirectas de la ola de violencia que se agudizó en el estado desde el sexenio de Felipe Calderón, así como de quienes han sido fuertemente afectadas por el alza en el precio de productos esenciales, combustible y servicios básicos que se derivó de la crisis económica generada durante los gobiernos neoliberales.

Finalmente, todas y todos, de una u otra forma, fuimos víctimas del mal gobierno que se llevó a cabo desde el gobierno priista de Carlos Salinas de Gortari hasta la administración llena de corrupción de Enrique Peña Nieto. Lamentablemente, los grandes ganadores de estas administraciones fueron los amigos cercanos del gobierno, algunos de quienes hoy forman parte de las personas más ricas del mundo.

Siempre me llena de alegría escuchar las voces de nuestra tierra y reafirmar la fortaleza que tiene el pueblo de Morelos; no obstante, en estos recorridos no todos los sentimientos han sido positivos. Así como siento gran dicha al escuchar las voces morelenses, también me llena de rabia dar cuenta del daño ocasionado por los expresidentes, quienes ignoraron al pueblo y hundieron al país en materia económica, patrimonial y de seguridad.

Como lo he escrito anteriormente, cuando existe injusticia en algún punto, la justicia se vuelve vulnerable en todos lados. Esto no solo aplica para espacios físico, sino también para el temporal. Si no se repara el daño que se cometió durante las administraciones anteriores, corremos el riesgo de que estos males se repitan en el futuro. Tenemos hoy la posibilidad de atender esta problemática directamente, con la fortaleza de nuestro voto, para erradicar la impunidad.

No me queda duda de que este 1 de agosto se va a hacer historia, una vez más, con la participación de todas y todos los morelenses a través de una consulta nunca vista. La inmunidad presidencial quedó en el pasado, hoy el presidente puede ser juzgado por cualquier crimen por el que se juzgaría a las y los ciudadanos; sin embargo, aquellos daños cometidos en el pasado no pueden quedar impunes. Los vicios cometidos en el ayer serán juzgados por el pueblo del presente, para proteger al México del mañana.





Lucy Meza, senadora por Morelos

Redes sociales: @LuciaMezaGzm