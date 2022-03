Promoción para la notoriedad

Asumen que de lograr una participación relativamente alta en la consulta para la revocación del mandato podrían obtener el visto bueno del presidente López Obrador, único valor posible para quienes han resultado un fracaso como políticos o servidores públicos. De ahí proviene la desesperación que los hace cometer groseros tropiezos y cínicas trampas en la promoción, utilizar recursos públicos, arrastrar burócratas en horario laboral y otras trapacerías cometidas al más puro estilo del PRI del siglo pasado.

Es importante para ellos, porque el ejercicio del 10 de abril, para ellos, significará el inicio real del proceso electoral que en el 20224 para Morelos definirá tres senadurías, cinco diputaciones federales, 36 presidencias municipales, 20 diputaciones locales y la gubernatura (y como morrallita, alrededor de diez mil espacios en la burocracia de mediano y alto nivel).

La rentabilidad política de los cuadros morelenses es francamente escasa si se consideran los resultados de los cuadros protagonistas de la vida pública local. En términos generales quienes podrían aspirar a obtener cargos de elección popular, han mostrado logros bastante escasos, ninguno ha sido capaz, hasta ahora, de detener siquiera un poco el deterioro general de la entidad y frente a ello, la determinación de candidaturas quedaría adscrita no a una lógica de capacidad política o de administración pública, sino a los valores que consideran las dirigencias partidistas para las que la rentabilidad electoral es apenas uno en la lista que privilegia sobre ella la lealtad, la sumisión y otros rasgos que, mal orientados, pueden ser claves para la complicidad necesaria para los negocios al amparo del poder.

Claro que para muchos aún falta mucho tiempo para las designaciones de candidatos, que deberán iniciar entre noviembre y diciembre del 2023. Pero los 20 o 21 meses que van de acá a que los partidos inicien definiciones pasan rápido y hay algunos que arrancan con alguna ventaja por las notables posiciones que ocupan. Los alcaldes de Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Yautepec, Jojutla; el presidente del Congreso, los diputados titulares de la comisión de Hacienda, de Justicia y Derechos Humanos, de Salud (por las condiciones actuales del estado), tienen una notoriedad mayor que otros; parte de la medición de sus talentos estará en saber utilizar positivamente esa notoriedad a través de los beneficios que reporten para la población.

Así que quienes no tienen posiciones que por sí mismas les ofrezcan notoriedad, deben construirla a través de lo que les cae, como la promoción de la revocación y a lo mejor por ello vemos tan movido a Ulises Bravo quien, apoyado por otro no tan notable, Eliacín Salgado (porque el Instituto de la Educación Básica no ha sido especialmente destacable en esta administración). Y si bien el éxito relativo que pudieran obtener ambos pudiera hacerlos más simpáticos a los tomadores de decisiones, los beneficios que el ejercicio traerá a Morelos son prácticamente nulos.

Por cierto ¿qué sentirán los cuadros de Morena dedicados aunque en lo oculto a la promoción del ejercicio de revocación que el equipo de Cuauhtémoc Blanco cargue nuevamente con el mérito aparente?

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx