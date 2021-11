Prisión preventiva sin límites

La legitimación político-criminal de la prisión preventiva, y de las otras medidas cautelares personales asociadas a ella, constituye un asunto crucial para esclarecer el vínculo existente con la eventual pena a imponer a alguien en el caso de que sea condenado. Adhiero a la posición, según la cual, el fundamento de la prisión preventiva tiene que ver con una necesidad de orden puramente procesal y, si bien existe un nexo con la pena eventual a imponer al condenado en la causa en la que fue decretada, su justificación es autónoma. Lo anterior ha llevado a la doctrina, en forma cada vez más frecuente, a sostener que la llamada presunción de inocencia —vigente durante el tiempo de duración de la prisión preventiva— configura, más bien, una verdadera regla de trato procesal, según la cual, durante el proceso penal, el imputado debe “ser tratado” como si fuera inocente hasta no arribar a una decisión concreta que permita decidir la sustitución de este trato de inocente por el trato de culpable. En otras palabras, la presunción de inocencia, aunque tenga la denominación de tal, no lo es, desde que carece de lo que le es propio a toda presunción, es decir, no está basada —a priori— en indicio alguno a partir del cual concluir —en este caso— la inocencia del imputado. Por este motivo se le considera, más bien, un simple principio general del proceso penal orientador de la convicción judicial acerca de la inocencia, que trata de alejar al juez del prejuicio social de culpabilidad. Aún más, algunos autores se refieren a la denominada presunción de inocencia como una “presunción-principio”, es decir, que no impone ninguna creencia sobre la sustancia de fondo, sino más bien un “no está probado que”. Por lo tanto, sería mejor hablar de “presunción de no culpabilidad”. Lo relevante acá es que “el trato de inocente” que ampara al imputado no permite atribuirle el carácter de pena al tiempo que estuvo privado de libertad cuando no fue condenado, desde que en tal caso la sospecha implícita de culpabilidad no logró ser confirmada probatoriamente en el juicio. En este escenario, el encierro provisional tampoco puede ser considerado una “pena anticipada”, ya que —en estricto sentido— hablar de presunción de inocencia en cuanto estándar probatorio de la culpabilidad solo tiene impacto frente al discurso propio del juicio y de la pena y no en el marco de la discusión de una medida cautelar personal. En este último caso, en cambio, la presunción de inocencia se yergue solo como un principio orientador de la imparcialidad del juez de cara a las decisiones que deba adoptar durante el transcurso de la investigación y que puedan afectar los derechos del imputado no condenado. De este modo, durante el tiempo de la prisión preventiva el imputado seguirá sujeto al principio de inocencia y, por lo mismo, no podrán derivarse consecuencias jurídicas penológicas para quien debe dársele un “trato de inocente”. El 30 de octubre de 2019, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la contradicción de tesis (CT) 155/2019, bajo la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández. En dicha CT se decidió sobre la ampliación del plazo a la prisión preventiva. La CT 155/2019 estudió dos criterios contendientes. Por un lado, la tesis que señalaba que la prisión preventiva no podrá exceder “en ningún caso” a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado –aun y cuando se tratara del delito de secuestro. Por lo que en el supuesto de que fenezca ese plazo, el imputado debería ser puesto en inmediata libertad, sin que exista impedimento alguno para que se impongan otras medidas cautelares. Por otro lado, la tesis que sostiene que los delitos de delincuencia organizada y secuestro constituyen un régimen de excepción y, por tanto, a pesar de transcurrido el plazo de dos años, los imputados deberían permanecer detenidos. En la CT la primera sala consideró que ambos criterios no son contradictorios, en el sentido de que el ejercicio del derecho de defensa es la excepción constitucionalmente contemplada del plazo de dos años. Por lo tanto, la primera sala decidió mantener la vigencia de ambos criterios, validando así la justificación de una prisión preventiva que supere el plazo máximo constitucional impuesto, pues se trata de delitos de excepción. Ahora bien, contrario a la visión de que el sistema de justicia penal acusatorio debe buscar que la prisión preventiva sea una medida de última ratio, cuya imposición se debe justificar bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y provisionalidad, acreditados por el ministerio público (MP), los legisladores mexicanos determinaron que debido a la realidad social del país, no en todos los casos la prisión preventiva podía ser la última ratio, pues existen delitos que de acuerdo a su naturaleza, condiciones de comisión y trascendencia social, requerían de un tratamiento diverso y excepcional. Así, el régimen constitucional de la prisión preventiva oficiosa se funda en el artículo 19 constitucional con un catálogo de más de 20 delitos (incluyendo aquellos de leyes especiales). Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) en su artículo 167 amplía el catálogo y la jurisprudencia abre la puerta para que las entidades federativas, por su parte, extiendan el catálogo. Con lo anterior, se establece un sistema cerrado que impone a los jueces la obligación de dictar la prisión preventiva sin necesidad de que el MP justifique tal medida. Sin embargo, para evitar mayores excesos en la aplicación de la prisión preventiva oficiosa la propia constitución establece un plazo máximo de dos años de duración en su artículo 20, apartado b, reforzado por el CNPP (artículo165), salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. El motivo de la mencionada CT, en este contexto, fue precisamente determinar si el exceso en el plazo de la prisión preventiva oficiosa podría justificarse a pesar de no ser imputable al derecho de defensa o no. Originalmente la SCJN reconoció que derivado de los compromisos internacionales de México, la prisión preventiva debía durar un plazo razonable. Sin embargo, no hizo una precisión para establecer parámetros que ajustaran a su interpretación el concepto de “plazo razonable”; por el contrario, determinó una serie de requisitos que el juzgador debe ponderar en “una prudente apreciación”. La interpretación del concepto continuó desarrollándose y la jurisprudencia comenzó por hacer una distinción en función del tipo de procesos. Por una parte, si se trataba del proceso penal “tradicional”, consideró que transcurriendo un “plazo razonable” después de dictado el auto de formal prisión y sin que existiera sentencia condenatoria, las autoridades quedan vinculadas a emitir con prontitud las resoluciones faltantes sin dilación alguna. Por otra parte, cuando se trate del sistema penal acusatorio, tendrá la obligación deponer en libertad de inmediato al imputado mientras se continúa con el proceso. El panorama no es nada halagüeño, el faro de esperanza descansa en una interpretación que abrace la jurisprudencia de la CorIDH y su visión restrictiva del uso de la prisión preventiva oficiosa.