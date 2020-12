PRI-PAN-PRD vs México

Dichos mexicanos y principios jurídicos se mezclan para señalar que históricamente la confesión de parte de los partidos mencionados releva de probar las razones de juntarse. Los amalgama el dinero. La ambición personal del poder.

Recibir los recursos que eroga el pueblo y que contribuye con sus impuestos, para que por medio del INE estos partidos reciban cantidades millonarias como efecto de que han convertido a sus partidos en verdaderos negocios.

En el pasado, hemos reiterado, ahora sólo lo mencionamos someramente, que ante el número de votantes que cada partido lleva y lo que cuesta que éstos sufraguen, da por resultado en una multiplicación cantidades millonarias, en la que desde los más chicos a los más grandes se llevan decenas, cientos, y en algunas hipótesis miles de millones de pesos; a pesar de esto, de estas atrocidades, la unidad de estos partidos hoy es contra México y los mexicanos. No hay agenda política. No hay declaración de principios. No hay programa o programas que vayan a desarrollar en favor de los mexicanos si logran tener mayoría en la Cámara de Diputados Federal. Hasta hoy no han expresado dentro de sus diferentes ideologías, izquierda, centro, extrema derecha, yunque, anarquista, oportunistas, todos para medirlos con el mismo rasero; atentan contra México y los mexicanos por los intereses aviesos personales.

La historia habla por ellos, desde siempre, arranquemos desde el año 1910 y los diferentes sucesos políticos que se han dado, han tenido como común denominador que el país no les importe a los políticos profesionales. Desafortunadamente, ya se han quitado las máscaras, parafraseando a Andrés Manuel, y ahora sí, la conclusión es: son iguales. Ni ideologías revolucionarias ni nuevos horizontes, y mucho menos preocupación por México y los mexicanos. Con ratificar que no hay programa que pueda convencer del por qué hay que votar por esta tríada. Esta alianza tiene como objetivo principal truncar los planes de gobierno de Andrés Manuel, y que MORENA no tenga mayoría en la Cámara de Diputados el 6 de junio del año 2021. Su propósito de los aliados, es impedir la consolidación de la Cuarta Transformación, y que Andrés Manuel se vaya a su rancho, sin metáforas a Chiapas.

Se reitera la alianza. Son iguales. En principio PRI—PAN con intereses personales de dinero, de explotar al pueblo, y seguir empobreciendo a la mayoría de los mexicanos. Juntos —PRI y PAN— quieren regresar en 2024 a la presidencia la república; ya sin antifaz, quieren ver el fin de México, en aras de resucitar el neoliberalismo y seguir siendo los amos de la corrupción. Quienes estamos convencidos y militamos en la izquierda, quienes creemos en Andrés Manuel, estamos hartos de las corruptelas del PRI, del PAN, y ahora que se suma el PRD, que desafortunadamente cayó otra vez en las manos de los chuchos, para seguir haciendo de este partido su negocio particular. También para quienes me honran leyendo estas líneas, les pediría, los exhortaría, a que salgamos a votar el 21 de junio del año próximo, por lo que hemos logrado en dos años de gobierno de Andrés Manuel. Mención aparte merece las 15 gubernaturas que van a estar en juego; incluso este ejemplo de ignorancia de los auto llamados federalistas, no han considerado que lo único que deberían de hacer es si no les parece el pacto fiscal, proponer reformas a la Constitución para que cambie los porcentajes, y en lugar de andar llorando por las esquinas, preocuparse por sus representados, y en este momento no hay más que seguir con la federación, con las cuotas que tienen, y trabajar en una reforma constitucional, sea que se origine en la Cámara de Diputados o en la de Senadores, y después el consenso de las legislaturas locales, para no estar haciendo el ridículo como está ocurriendo, de que los negociantes de la política, que ahora son encarnados por esos gobernadores, es tiempo de parar esta ambición y detener la corrupción.

CONCLUSIÓN

Debemos ser activistas. Participar en las discusiones. Votar por MORENA en junio del año que entra. Apoyar a Andrés Manuel para que los programas de gobierno que hasta hoy han sido una realidad por las mayorías, tanto en Diputados y Senadores siga siendo una realidad; por ello no nos cansaremos de exhortar a quien como esto escribe, tenemos fe en Andrés Manuel, sigamos batallando por México y los mexicanos.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com