¿PRI-PAN 2021? ¿Calderón y Peña, resucitados?

El dinero no es Dios, pero hace milagros. De qué son capaces los priístas y panistas para impedir que la Cuarta Transformación—Andrés Manuel, sus planes y realidades políticas se terminen; cómo frustrarlos, cómo dejarlos a medias, porque ellos quieren lograr que el 6 de junio del 2021 detener el avance de MORENA, que no gane nuevas gubernaturas y pierda la mayoría de las Cámaras de Diputados federal y locales; y frente a esos actos de satrapía, mendaces; y sin importarles el presente y el futuro de México y los mexicanos, se están uniendo PRI—PAN y ahora se les agregó el PRD, para sin vergüenza, con el cinismo por bandera; incluyendo a los que se quieren sumar de la oposición en sus perrerías, latrocinios y actos de corrupción, la oposición quieren un nuevo pacto, no por México sino para seguir succionando la ubre gubernamental; y volver con nuevos bríos a seguir despojando, robando, simulando, con actos políticos, lo que ha sido el sustento de su vida; acabar con México, incrementar la pobreza y volver al paraíso de la impunidad y la impudicia y la corrupción.

La solución está en nuestras manos. Rechazar el canto de las sirenas como lo hizo Ulises de la oposición, y defender el país, mantener el apoyo físico, material, moral, político y de valores; Andrés Manuel, ha dado muestras y ha salido adelante a pesar de la conjura de los Lozanos, los Salinas Pliego, los neoliberales, los que no son y lo aparentan, y esa pléyade de personas que sólo ven por su interés personal y no les importa ni el presente ni el futuro de México. Es importante que desde esta plataforma reiteremos las realidades de los dos años que lleva de gobernar Andrés Manuel. Se ha logrado romper la columna vertebral de la corrupción. Se ha encontrado en forma impresionante las minas, y como ahora encontramos con que las multinacionales hacen trampas para no pagar los 190 mil millones de pesos anuales que deben entregar a la Secretaría la Hacienda. Lo que ganan se lo llevan a los paraísos fiscales, esto equivale a cantidades estratosféricas que es un fraude por 427 mil millones de dólares. Esto obviamente afecta lo que pretende hacer Andrés Manuel. La única forma que tenemos para seguir dando la batalla es que logremos que en el año 2021, renovar las gubernaturas y las cámaras, salgamos a la calle a votar por los candidatos de Andrés Manuel, e incluso que se sepa, nosotros tenemos tres años de mantener esta tribuna, y hoy en el umbral de recibir el título de abogado, seguimos teniendo fe, no ciega, sino razonada e inteligente, de como Andrés Manuel ha sacado al país de esta grave crisis, de este subdesarrollo intelectual, y sobre todo de la podredumbre de la corrupción, que seguramente ni el propio Presidente pensó que iba encontrar así; por ello desde esta tribuna objetiva y personalmente exhortamos a quienes nos leen, a que nos hacen ese honor, de pensar en México; de apoyar a Andrés Manuel; de que incluso si Delgado piensa que se deben reelegir diputados federales que lo haga con los que lo merezcan, porque seguramente hay algunos que solamente han utilizado la posición para enriquecerse. Si no logramos en el año 2021 mantener las mayorías legislativas el país se verá frustrado. Los programas de Andrés Manuel no podrán ser una realidad, y tendremos tres años 2021—2024 que serán muy graves para la economía de México, para los mexicanos, y sobre todo para los que menos tenemos, que finalmente con Morena y la Cuarta Transformación hemos tenido alguna oportunidad para educarnos, para tener trabajo, para hacer algo por México; por ello desde esta tribuna exhorto y llamo a los mexicanos a que cerremos filas entorno a Andrés Manuel, y en el año 2021 estemos codo con codo para que esto sea una realidad.

No puedo dejar este comentario sin referirme al triunfo de Andrés Manuel con la devolución a México del General Cienfuegos, porque es evidente que se han sobrepuesto la estatura moral de Andrés Manuel, y el papel que tiene México en la actualidad, para que retiraran los cargos, porque ahora la autoridad mexicana, la Fiscalía General de la República tiene a su cargo y la confianza de Estados Unidos, para que si hay responsabilidad del General se le juzgue, y si no se le absuelva, y se le reintegre su nombre y el de su familia como debe ser; porque además el ejército, que es una de las instituciones fundamentales del país, siempre ha salido adelante a pesar de las graves calumnias y de todo lo que ha padecido.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com