Prevenir para no lamentar

La epidemia de coronavirus ha alcanzado, al día de hoy, a más de 37 mil personas con una cuota fatal de 813 fallecimientos. El 99% de los casos se han detectado en China y aunque se ha esparcido fuera de ese país e inclusive llegado a otros continentes, parecería que la estrategia de contención está dando resultado.

Uno de los factores que hicieron este brote de coronavirus más difícil de controlar con respecto a los anteriores fue su alta infectividad antes de que el paciente presente síntomas. El lado positivo fue que la tasa de mortalidad resultó relativamente baja, alrededor de 2% comparada con 35% del SARS, siendo particularmente sensibles personas de la tercera edad o con afecciones previas como asma, diabetes o padecimientos cardiacos.

Es muy probable que el brote llegue a México por lo que necesitamos estar preparados. Ante esta amenaza uno hubiera esperado ya una campaña informativa intensiva que permitiera no solamente que los ciudadanos nos familiaricemos las instrucciones preventivas sino también para evitar el pánico y, porqué no decirlo, para cerrarle el paso a pseudoterapias naturistas u homeopáticas que solamente aumentarían el riesgo.

De acuerdo al portal de la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus ocasiona en humanos fiebre y síntomas respiratorios (tos y dificultad para respirar). En los caso más graves puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal, e incluso la muerte. Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y la cocción completa de la carne y los huevos. Asimismo, se debe evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.

Es importante considerar que para México estos meses de invierno corresponden a la temporada habitual de influenza por lo que es fundamental acudir al médico inmediatamente si se presentan síntomas respiratorios para que mediante un estudio específico se descarte al coronavirus. En Morelos tenemos la infraestructura y el conocimiento suficiente para realizar el estudio en nuestros centros e institutos de investigación por lo que, de ser necesario, se podrían analizar miles de muestras al día, acelerando el diagnóstico y facilitando la toma de decisiones.

El gran aprendizaje fue la evidencia de que ningún sistema hospitalario del mundo tiene capacidad para atender situaciones de esta magnitud. Actualmente el estado de Morelos cuenta con aproximadamente 600 camas en siete hospitales públicos, cinco del sector salud, uno del IMSS y uno del ISSSTE para dos millones de habitantes. No existen datos actualizados del número de camas en los hospitales privados por lo que el número de 69 camas reportado en el 2004 seguramente está subestimado pero difícilmente alcanzaría a duplicar el del sector público. La escasez potencial de camas de hospital es un razón más para reforzar las campañas preventivas.

En investigaciones exhaustivas se comprobó que, en 2002, la civeta (una especie cercana al mapache) transmitió el coronavirus causante del SARS al ser humano en China, y que, en 2012, el dromedario transmitió también a seres humanos el coronavirus causante del MERS en Arabia Saudita. Con respecto al brote de este año los investigadores creen que provino del murciélago aunque recientemente se mencionó al pangolín, una especie de armadillo, como posible fuente. Hay otros coronavirus conocidos que circulan entre animales que todavía no han infectado al ser humano sin embargo es importante mencionar que la Organización Mundial de la Salud advierte que no existe, a la fecha, ninguna evidencia que las mascotas del tipo de perros o gatos puedan ser infectadas por esta especie de coronavirus por lo que no se recomienda realizar al respecto ninguna acción adicional a las medidas de higiene general.





Información adicional de éste y otros temas de interés http://reivindicandoapluton.blogspot.mx