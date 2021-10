Prevenir el VIH SIDA ya es una realidad

Cinthia Vique Mendoza





PrEP significa profilaxis preexposición. Es una pastilla que se toma todos los días y que puede ayudar a prevenir el VIH.

Si no tienes VIH, tomar la PrEP todos los días puede bajar tus chances de contagiarte de VIH a través del sexo en más de un 90%. A la PrEP también se la conoce por el nombre de la marca Truvada.

La Profilaxis preexposición (PrEP, por sus siglas en inglés), es un tratamiento preventivo de la transmisión del VIH, que protege a las poblaciones en mayor riesgo de adquirirla y evita altos costos económicos y humanos a la sociedad.

Consiste en tomar diariamente una pastilla de los medicamentos Tenofovir y Emtricitabina, este tratamiento ha registrado una alta eficacia de prevención en conjunto con el uso de preservativo, de acuerdo con estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hasta ahora, en México el acceso al PrEP había ocurrido a través de iniciativas de la Sociedad Civil mediante protocolos de investigación, sin embargo, a partir de diciembre de 2020, el Instituto Mexicano del Seguro Social encuentra implementando la primera etapa de su propio Protocolo.

¿Quién puede usar la PrEP?

La PrEP no es adecuada para todo el mundo: es para personas que no tienen VIH pero que tienen un riesgo más alto de contagiarse. Habla con tu doctorx o enfermera acerca de la PrEP si:

No usas condones regularmente

Tienes una pareja sexual con VIH (a veces llamado serodiscordante, serodiferente, magnético, o parejas de estatus mixto)

Tienes una pareja sexual que tiene un alto riesgo de contagiarse de VIH (por ejemplo, si tu pareja tiene sexo anal o vaginal sin condón con otras personas o si se inyecta drogas)

Si tienes sexo anal o vaginal con muchas parejas, especialmente si no usas condones regularmente

Si tuviste recientemente otra infección de transmisión sexual (ITS) como clamidia, gonorrea o sífilis.

Haces trabajos sexuales que incluyen sexo vaginal o anal, has inyectado drogas, compartido agujas o has estado en tratamiento por uso de drogas en los últimos 6 meses

Si estás en alto riesgo de contagiarte de VIH y estás en embarazo, tratando de quedar en embarazo o lactando (amamantando), la PrEP puede ayudar a prevenir que tu y tu bebé se contagien de VIH.

Tu Médico o Enfermera hablará contigo sobre tu situación para saber si la PrEP es adecuada para ti. Es importante que seas honesto para obtener la mejor atención posible. El personal de salud están para ayudarte, no te van a juzgar. Entre más precisa sea la información que compartas, mejor será la atención que recibas de su parte.

La PrEP no es lo mismo que PEP (profilaxis postexposición). La PEP es un tratamiento de corto plazo para las personas estuvieron expuestas al VIH en las últimas 72 horas. En cambio, la PrEP es una pastilla de uso diario para las personas que pueden exponerse al VIH en el futuro.

¿Qué tan efectiva es la PrEP?

Si la usas correctamente, la PrEP puede bajar tus chances de contagiarte de VIH a través del sexo en más de un 90%. Si usas condones y la PrEP al mismo tiempo, ayudará a mantenerte mucho más segurx. También, la PrEP también puede bajar tus chances de contagiarte de VIH por compartir agujas en más de un 70%.

Es realmente importante que tomes la PrEP todos los días. No funciona tan bien si no la tomas diariamente, pues puede que no haya suficiente medicamento en tu cuerpo para bloquear el VIH.

La PrEP no previene otras infecciones de transmisión sexual (ITS) como la gonorrea o la clamidia. Utiliza entonces condones junto con la PrEP para ayudar a prevenir otras ETS y tener protección extra contra el VIH.

Ministerio Internacional de Derechos Humanos, tiene convenios con el sector Médico y de Enfermería para dar pláticas sobre las enfermedades de trasmisión sexual, incluyendo la de esta terrible pandemia.

Los Derechos Humanos abarcan el acceso a la Educación, Información, Salud y están altamente comprometidos con la sociedad en general. La prevención es una garantía para una vida sin enfermedad.