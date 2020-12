Popularidad irrelevante

El escaso respaldo ciudadano a Cuauhtémoc Blanco, indicador que lo ha mantenido prácticamente todo el año como el gobernador peor evaluado en México, podría no tener el efecto electoral al que apuestan muchos que procuran difundir profusamente la crisis de imagen del gobernador como la antesala de una sonora derrota de los partidos que lo postularon al cargo en el 2018. La experiencia reciente nos dice que los índices de aprobación de los mandatarios no necesariamente están relacionados con la preferencia electoral en los comicios intermedios, lo que explicaría en alguna medida que aún haya muchos que piensan votar por Morena y sus aliados en Morelos a pesar de lo irracional que parecería en tanto apenas uno de los funcionarios electos que fueron abanderados por la coalición Juntos Haremos Historia en el estado tiene índices de aprobación cercanos al 30 por ciento, lo que equivaldría a la preferencia electoral que registran las encuestas para Morena en la entidad.

Saben esto los del PES, en cuyo ánimo no parece pesar el bajo respaldo ciudadano al gobernador, por cierto, mucho más alto que la intención de voto que por sí mismo registra el partido en Morelos. Las apuestas del PES por la formación de liderazgos, que desde una óptica muy tradicional parecerían improvisaciones, no parece tener empacho alguno en defender o justificar la inoperancia del gobierno estatal como un efecto (y no un componente más) de la crisis política que padece Morelos desde hace por lo menos un lustro. El que Jorge Argüelles, una de las apuestas pesistas aparezca en la escena política de Cuernavaca representa una forma de oxigenación política innegable. Si es o no lo mejor para presidir el Ayuntamiento o para ocupar alguna otra posición en la política local es un asunto que tocará decidir al elector y evaluar a la historia, pero Argüelles, igual que otros cuadros políticos no tradicionales de Morelos, podrían generar las condiciones para establecer un debate diferente al que nos quieren acostumbrar los beneficiarios de la crisis y que consiste básicamente en un intercambio de epítetos. Faltará ver si son capaces de introducir una agenda de propuestas o sólo serán nuevos tonos en la estridente política local que tanto extraña los contenidos.

En todo caso, donde parece pesar más la desaprobación de Cuauhtémoc Blanco es en el cuartel de Morena, quienes fueron sus aliados y se han convertido en acérrimos críticos y rivales “haiga sido como haiga sido”, diría su némesis. Porque a Morena le viene bastante bien la baja aprobación del mandatario, combinada con la escasa intención de voto que de momento registra el PES para oponerse a una eventual alianza que ambos partidos acusan de carísima para sus expectativas.

En todo caso, la figura del gobernador podría resultar irrelevante frente al interés particular que pudieran despertar los candidatos de los partidos y los independientes, un bien que muchos necios quieren seguir ganando más con dinero que con ideas. Si faltan las propuestas, figurines y escándalos serán otra vez los espurios protagonistas de las campañas: peligra la democracia.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx