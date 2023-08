Un verano que arde

Cuando parece que el mundo comienza a recuperar la calma y a asentarse en una vida post pandemia, los problemas resurgen como si la memoria a corto plazo fuera la que fallara en el cuerpo terrestre. Se (re) viven tiempos remotos y se nos olvida todo aquello que pudimos aprender durante la pandemia. Y es que sucede que, como ya no se está en peligro latente que nos contagiemos por el virus de la COVID-19 y no estamos en riesgo de muerte inminente, las medidas sanitarias se han relajado y la ideología de hermandad albergada por las naciones, sus líderes y sus sociedades se ha olvidado al grado de vivir en tiempos donde el odio, las descalificaciones y la violencia vuelven a ser parte medular del desarrollo de las sociedades y sus Estados.

Por un lado, tenemos problemas democráticos que, aunque no son iguales, atraviesan el planeta de lado a lado haciéndonos recordar o conocer naciones que nadie se hubiera enterado que existen a no ser de las graves vejaciones a los derechos fundamentales de quienes les habitan. Por otro lado, tenemos a los mismos problemas de siempre sucediendo en las mismas naciones de siempre, es decir, las principales potencias peleando por ver quién es el mejor, pero sin poder asegurar que ya lo son o, mucho peor, que alguna vez lo fueron y ya no lo son más.

Es por ello que en estas líneas pretendo recordar algunas de las problemáticas que se viven en el mundo actual y que hacen ver que la hermandad vivida apenas hace dos o tres años en el planeta fuera olvidada, no sé si por siempre, pero sí por este momento. Habrá que empezar, entonces, por las diferentes regiones del mundo que se han encargado de dar de qué hablar en el tema internacional, en cada una de las aristas que les incumben.

En Norteamérica, la región más observada del planeta, este verano se han seguido sucediendo sucesos que pasaban antes de la pandemia: los migrantes siguen atravesando la frontera de México y Estados Unidos, trayendo muchos problemas en la línea fronteriza, tanto para el lado mexicano, como para el estadounidense. Además, Joe Biden sigue dando de qué hablar al verse como un personaje que pareciera ya no tener ni el control de su propio cuerpo y que tendrá que batallar una lucha electoral con Donald Trump, otro personaje de edad avanzada que no ha encontrado quién le haga mella en su intento por la presidencia de EUA. Es más, hasta Canadá ha dado de qué hablar pues el Primer Ministro, Justin Trudeau, ha anunciado su divorcio este mismo verano.

En la América Latina, el caos sigue presente con la falta de democracia peruana, la autocracia salvadoreña y los problemas que ya se pueden decir “de siempre” en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Sin embargo, muchos podrían pensar que la mayor complejidad de este verano la pudieron haber vivido el presidente Petro de Colombia al saber que su hijo ha sido arrestado por la justicia de su país y él haber declarado públicamente que no se entrometerá, o el propio gobierno del presidente Lacalle Pou, en Uruguay, al haber tenido la peor sequía de su historia, situación que dejó sin agua a los orientales por muchos días. Empero, la principal problemática tiene que ver la poca organización que la CELAC y el Mercosur tienen de manera interna por culpa de chilenos y uruguayos, respectivamente, para concretar mejores acuerdos con Europa, sin dejar de lado el distanciamiento entre México y Perú en la Alianza del Pacífico.

Hablando de, el continente europeo ha decidido lanzar una campaña de reconquista en la América Latina luego de que en África estén prácticamente con un pie fuera, aunados a los problemas ocasionados por la invasión rusa en Ucrania. Por si fuera poco, el verano no ha podido traer la paz que tanto anhelan en Europa y las complicaciones geoestratégicas siguen siendo el principal dolor de cabeza de las grandes potencias europeas que no solo están más divididas que nunca, sino que tampoco tienen la presencia necesaria en otras regiones para imponer sus políticas y obtener los mejores beneficios de otros lugares que les pueden ayudar a pasar un mejor invierno, pues en Asia no figuran y en África ya no los quieren, por lo que retomar la relación con América Latina será fundamental.

Luego, en Asia, las condiciones siguen siendo las mismas al tener a sus principales motores divididos, no porque estén pelados, sino porque cada una mira hacia distintas conveniencias: China invierte en África y América Latina para competir con EUA, India supera a China como el país más poblado del mundo, Corea del Norte no afloja y continúa amedrentando a la región del Pacífico y el Medio Oriente sigue divido entre ricos y pobres. Es más, en Israel que lo único que se oía era que se peleaba con Palestina, resulta que ahora también tiene manifestaciones internas en contra de las medidas de su gobierno.

Y África que, ahora con el golpe de Estado en Níger, ha provocado toda una revolución en los países aledaños sumados a las problemáticas de siempre vividas por la pobreza, la hambruna y la falta de democracia en el cuerno de África, amén de la crisis migratoria que atraviesa el África Sahariana para llegar a Europa, pagando los platos rotos de la colonización, francesa sobretodo. El continente se ha convertido en un punto neurálgico para muchas potencias pues entre insumos como gas, petróleo, diamantes, oro, cobre, aluminio, cobalto, hierro, carbón, plata o manganeso, el uranio de Níger (que ha declarado no querer a los franceses en su territorio) ayuda a que una de cada cuatro bombillas eléctricas se mantenga encendidas en el país galo. Menudo problema para África y sus ex- socios en Europa que, además, han visto de lejos cómo el presidente Putin se reúne con los Estados de la Unión Africana para ayudarles en temas de abasto de armamentos y defensa.

Y si pensabas que me había olvidado de Oceanía, pues resulta que el campeonato mundial de futbol femenil se lleva a cabo en Australia y Nueva Zelanda donde potencias como Brasil y Estados Unidos han quedado ya eliminadas del torneo. Dicho de otra manera, el mundo del deporte ha estado volteando a ver a un continente del que poco o nada se sabe habitualmente.

Entonces, el verano ha estado movido, solo faltará conocer si la resaca veraniega es peor de lo vivido o si existe alguna intención de que todo lo vivido sea solo el punto de inflexión para un mejor futuro cercano. Veremos.

FERNANDO ABREGO CAMARILLO es Doctor en Ciencias Administrativas por el IPN. Profesor de telesecundaria en los SEIEM además de investigador y catedrático de tiempo completo en la academia de Bloques Regionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás en el IPN. Sígalo en @fabrecam