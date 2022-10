Que Dios nos ampare

En la universidad siempre llegamos a la conclusión que la tragedia latinoamericana tiene que ver con tres factores específicamente:

El primero hace referencia a los españoles -y demás conquistadores- debido a que, de acuerdo a la percepción social que tenemos como sociedad, son ellos los que nos trajeron la desgracia económica, política y social, pues, según la vox pópuli, nuestros pueblos siguen extrañando lo que fuimos antes de la llegada de Colón, un 12 de octubre de 1492. Es más, nuestro presidente solicitó alguna vez, formalmente, que el gobierno español ofreciera una disculpa pública al pueblo mexicano por habernos conquistado, aun sabiendo que en ese entonces México no existía.

El segundo es el del gobierno, pues la sociedad siempre está atenta a solicitar a los gobernantes todo aquello que no es capaz de proveerse por sí misma; como ejemplo de la idea anterior están los apoyos que se reciben por conceptos de becas o bonos, incluso se puede hablar de que si el gobierno no da subsidios a productos, entonces será culpa de quienes nos gobiernan que la sociedad no pueda adquirir lo mínimo necesario para satisfacer sus necesidades, que pueden ir desde la canasta básica hasta crédito para la obtención de vivienda, salud, seguridad o educación.

Sin embargo, a pesar de que los gobiernos siempre buscan tener a la población contenta y medianamente satisfecha a través de las políticas públicas, no siempre es suficiente para mantener a salvo a sus ciudadanos y, con ello, mantener su cuota de poder como les conviene.

De hecho, esta situación nos lleva al tercer factor: Dios. Y aunque en la región latinoamericana más de tres cuartos de la población total profesa el catolicismo, no es esta la única que tiene injerencia, aunque sí la más usada, motivo por el cual cuando los gobernantes y las sociedades no pueden atender situaciones específicas, entonces se recurre al dios que sea para reclamarle, juzgarle o pedirle, como si se tratara de un estado del cual ya nos libramos hace 200 años, más o menos.

Y para muestra un botón. El viernes pasado, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, basado en sus facultades presidenciales comunicó el Decreto No. 41 donde estableció lo siguiente:

Art. 1.- Declárese el 9 de octubre de 2022 como “Día Nacional de Oración” para pedir a Dios que proteja a El Salvador y sus habitantes de los efectos del huracán Julia.

Art. 2.- Se exhorta a los salvadoreños que así deseen hacerlo, a unirse en oración desde la intimidad de sus hogares, a las diez horas del día 9 de octubre de 2022.

Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial

Entonces, para muchos el problema puede ser que un supuesto Estado laico declare oficial un decreto de la mano de un pedido a Dios, sin embargo, es todavía más grave que los que, se supone, tienen la obligación de garantizar los derechos fundamentales, además de procurar que el Estado se defensor de ello, sea quien se ponga en manos del dios que considera mayoritario en la población, porque el problema entonces es para quienes no creen en ese Dios, para quienes -aun creyendo- decidieran no unirse a la oración y que quedarán abandonados por las facultades del Estado y el presidente por no recurrir a la oración oficializada en el gobierno.

Y claro que es un tema sumamente debatible pues, como lo comentaba en columnas anteriores, el caso de la nueva Primera Ministra italiana se relaciona con el de Bukele, de Bolsonaro o de López Obrador cuando se declaran abiertamente creyentes de alguna religión y se encomiendan públicamente a su protección para gobernar de una mejor forma. Es más, Biden lo ha hecho también.

El punto a debatir no es que los presidentes tengan fe, porque claro que tienen el derecho a profesarla, sin embargo, en el siglo XXI no solo no es bien visto que los presidentes actúen públicamente en temas religiosos, sino que la lectura que se le da a este tipo de decretos es que el gobierno es incapaz de proporcionar los medios necesarios para que sus ciudadanos puedan salir avante de la problemática que les aqueja, como lo es el caso del huracán Julia.

Es así que este tipo de situaciones no comprometen las acciones del gobierno que puedan resultar insuficientes antes una tragedia, al contrario, se culpa, como se ha hecho históricamente, a las fuerzas divinas de mandar castigos que la sociedad no se merece, pero que, a su vez, no culpa a los gobiernos al ser obra de un mandato divino, dejando de lado las responsabilidades del Estado y sus representantes al más puro estilo de lo hecho en la época prehispánica en nuestra región o de la Edad Media en el viejo continente.

Empero, lo más preocupante para quien escribe estas líneas, es el aval de la ideología religiosa de un gobierno que no debiera tener esta condicionante debido a que está demostrado por la ciencia que los designios naturales no son enviados ni detenidos por seres divinos.

A lo mejor dentro de nuestras ideologías como sociedad, sabemos que nadie es capaz de tener la culpa de nuestras tragedias, pero si los gobiernos y los europeos ya no la quieren asumir porque nos hemos independizado de ellos hace ya muchos años, podría ser factible que, de manera inconsciente, nos apeguemos al único que no puede decirnos directamente que nos va a abandonar antes situaciones adversas: Dios.





Fernando Abrego Camarillo es Doctor en Ciencias Administrativas por el IPN. Profesor de telesecundaria en los SEIEM además de investigador y catedrático de tiempo completo en la academia de Bloques Regionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás en el IPN. Sígalo en @fabrecam